Let na Měsíc v ohrožení. NASA kvůli koronaviru mění plány

O pozastavení prací a testů na raketě Space Launch System (SLS) a kosmické lodi Orion informoval správce NASA, Jim Bridenstine. Konstrukce a testování pomocných raket probíhá ve výrobním komplexu Michoud Assembly Facility (MAF) v New Orleans ve státě Louisiana a ve výzkumném středisku John C. Stennis Space Center ve státě Mississippi, kde jeden ze zaměstnanců byl pozitivně testován na přítomnost koronaviru. U zaměstnanců MAF se pozitivní nález zatím nepotvrdil, počet nakažených ale v tomto městě rapidně narůstá.

Dle nařízení Bridenstina mají zaměstnanci pouze vzdálený přístup, což jim znemožňuje pokračovat v testech. Vývojový program SLS byl odložen na neurčito, zkušební let se ale podle odhadů prodlouží o několik roků. Pevný termín prvního testovacího letu nebyl dosud stanoven. Dle předpokladů se měl uskutečnit nejdříve v roce 2021, nyní se výrazně posune. Tato skutečnost se promítne i na ceně programu, který už teď stoupl o několik miliard dolarů. Bridenstine k této situaci dodal: ,,Uvědomujeme si, že to bude mít jisté dopady na plánované mise NASA, ale vzhledem k analýzám celé situace a snaze našich týmů minimalizovat jakákoli rizika je zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců naší prioritou.“

Kromě jednoho potvrzeného případu nakaženého zaměstnance koronavirem ve výzkumném středisku Stennis se další případy potvrdily i v dalších dvou střediscích NASA, a to v Kalifornii a Alabamě. Většině zaměstnanců je tak doporučeno pracovat převážně z domova. Z této situace je tak zřejmé, že let na Měsíc by nemusel být jediným projektem NASA, který bude muset být odložen.

V ohrožení je i mise NASA na vyslání Vesmírného dalekohledu Jamese Webba do soustavy Země-Slunce, který měl nahradit dosluhující Hubbleův teleskop a který měl být mimo jiné využit na pátrání po životě mimo Sluneční soustavu. Vyslání dalekohledu bylo plánováno již na rok 2014, později 2018, ale kvůli technickým problémům bylo přesunuto na březen 2020. Odklad potvrdil pro deník The New York Times i šéf vědeckých misí NASA Thomas H. Zurbuchen: ,,Hodně lidí se na to ptá a ano, samozřejmě, že se tato situace dotkne i Jamese Webba, i když je tento projekt jednou z našich předních priorit.“

Jisté komplikace by mohly potkat i vyslání průzkumného vozítka na Mars, které se momentálně nachází v Kennedyho výzkumném centru na Floridě, to je ale zatím v provozu. Jeho vyslání je zatím stanoveno na červenec tohoto roku.

Odklad byl již potvrzen u jiné mise na Mars, a to konkrétně u mise ExoMars, která je výsledkem spolupráce Ruska a Evropské vesmírné agentury. Mise byla odložena již dříve bez návaznosti na koronavirus, a to z letošního července na rok 2022, především kvůli technickým problémům.

Projekt, který ale NASA hodlá uskutečnit, je vyslání astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici na palubě lodi Crew Dragon, a to do konce května.