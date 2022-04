Musk je nejbohatším člověkem na světě, stane se členem správní rady Twitteru

Časopis Forbes dnes představil svůj nejnovější žebříček nejbohatších lidí planety s majetkem přes jednu miliardu USD. V čele žebříčku se letos objevil právě Musk, který z první pozice sesadil zakladatele internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose. Forbes odhadl Muskův majetek na 219 miliard USD.

Pořadím zamíchala mimo jiné pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu či pomalý růst trhů.

Žebříček letos obsahuje 2668 miliardářů, tedy o 87 méně než před rokem. Součet jejich majetku činí 12,7 bilionu dolarů. To je o 400 miliard dolarů méně než loni. Stejně jako v roce 2021 je mezi nejbohatšími lidmi planety devět Čechů.

Elon Musk se stane členem správní rady Twitteru

Miliardář a ředitel výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk bude členem správní rady Twitteru. Oznámila to dnes společnost Twitter. Musk se stal v pondělí s podílem 9,2 procenta největším akcionářem provozovatele stejnojmenné sociální sítě.

Musk bude podle dohody zastávat funkci ředitele, jeho funkční období však skončí na výroční valné hromadě akcionářů v roce 2024. Po dobu, kdy bude členem správní rady, a 90 dní po ukončení členství nebude smět Musk sám nebo ve skupině vlastnit více než 14,9 procenta akcií Twitteru.

"Jsem nadšený, že se mohu podělit o to, že jsme jmenovali Elona Muska do naší správní rady," uvedl na svém účtu na twitteru generální ředitel Parag Agrawal. "Je vášnivým vyznavačem i intenzivním kritikem naší služby, což je přesně to, co potřebujeme v Twitteru i ve správní radě, abychom byli v dlouhodobém horizontu silnější," dodal.

Akcie Twitteru v pondělí po oznámení, že Musk se stal největším akcionářem, posílily o 27 procent. Dnes si po zahájení obchodování připisují zhruba pět procent.

Dosazení Muska do správní rady a omezení množství akcií, které muže získat po dobu, kdy bude ředitelem, může být ze strany Twitteru strategickým krokem. Musk se stal jeho největším akcionářem, ale také otevřeně zpochybnil oddanost platformy svobodě projevu a prvnímu dodatku americké ústavy, upozornila agentura AP.

Musk je hojným uživatelem twitteru. Na této síti působí od roku 2009 a sleduje ho zde více než 80 milionů lidí. Jeho příspěvky jsou často citované v médiích a nezřídka budí kontroverze. Sociální síť využil k několika oznámením, včetně zprávy o privátní transakci Tesly, kvůli které se dostal pod kontrolu regulačních orgánů. Podle pondělní zprávy vlastní 73,5 milionu akcií Twitteru v hodnotě zhruba tři miliardy USD (66,6 miliardy Kč).

Musk se konkrétně nevyjádřil k žádným změnám pravidel Twitteru, které by mohl prosazovat. Na svém účtu však dnes napsal, že chce v příštích měsících Twitter výrazně vylepšit. V březnu Musk sdělil svým příznivcům na twitteru, že vážně uvažuje o vytvoření vlastní sociální sítě.