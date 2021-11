Na 80 procent Američanů obdrželo alespoň první dávku vakcíny proti covidu

Z 28 milionů dětí od pěti do 11 let jich první dávku schváleného preparátu od Pfizeru/BioNTechu obdrželo okolo 2,6 milionu.

"Je to jen deset dní, co je náš program v plné síle, a jsme na deseti procentech dětí," citoval Zientse list The New York Times. "Pro srovnání, trvalo nám okolo 50 dní dosáhnout deseti procent dospělých s jednou dávkou. A když se dětem poprvé v 50. letech minulého století začala podávat vakcína proti obrně, trvalo rozdat 2,5 milionu injekcí okolo tří měsíců," dodal.

I přes dosažení významného milníku v očkovací kampani čeká USA příští týden epidemická zkouška. Američané totiž příští týden ve čtvrtek slaví Den díkuvzdání, který s sebou tradičně přináší zvýšený počet cestujících napříč celou zemí i ze zahraničí. Americký Úřad pro bezpečnost v dopravě (TSA) proto očekává, že zkontroluje až 20 milionů pasažérů v letecké dopravě.

Zvýšený příliv cestujících TSA očekává od tohoto pátku až do 28. listopadu. Jejich počet může během letošních svátků podle úřadů dosáhnout "úrovně před pandemií" covidu-19. Například aerolinky Delta očekávají, že v závěru měsíce odbaví až 5,6 milionu lidí - to je o 300 procent více než loni. Při posledním Dni díkůvzdání před pandemií v roce 2019 to bylo 6,3 milionu pasažérů.