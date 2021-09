NÁZOR: Politici nesmí ignorovat vědu v otázce přirozené imunity, apeluje profesor

Stejně dobrá, ne-li lepší ochrana

Jak profesor upozorňuje, více než 15 studií ukázalo sílu imunity vybudované předchozí nákazou virem SARS-CoV-2, navíc izraelská studie z počátku září provedená na 700 tisících lidech zjistila, že osoby, které si nákazou prošly, mají ve srovnání s očkovanými sedmadvacetkrát nižší šanci, že znovu prodělají symptomatickou nákazu.

Podobné závěry přináší i červnová studie Clevelandské kliniky provedená na zdravotnicích, když zjistila, že žádný z těch, kteří měli dříve pozitivní test na koronavirus, se opětovně nenakazil, uvádí Makary. Zmiňuje i tvrzení této studie, že pro jedince, kteří nákazu prodělali, nebude mít očkování proti covidu-19 zřejmě žádný přínos.

K závěru, že i lehký průběh covidu-19 vede k dlouhodobé imunitě, dospěla také květnová studie Washingtonské univerzity, podotýká autor komentáře. Vědecké poznatky podle něj tedy naznačují, že přirozeně získaná imunita je přinejmenším stejně dobrá, ne-li lepší než imunita navozená očkováním.

"Proto je tak frustrující, když Bidenova administrativa opakovaně tvrdí, že imunita vytvořená vakcínami je vhodnější než imunita získaná přirozenou nákazou," pokračuje profesor a zmiňuje v tomto směru zářijové prohlášení ředitele amerického Národního zdravotního ústavu Francise Collinse. Dodává, že takové lpění na překonané teorii se zrcadlí i v oznámení amerického prezidenta Joe Bidena, že velké firmy musí po svých zaměstnancích - včetně těch, kteří nákazu prodělali - požadovat očkování, nebo pravidelné testování.

Zlehčování síly přirozeně získané imunity má závažné dopady, varuje odborník. Soudí, že v prvních měsících tohoto roku se vyplýtvaly miliony dávek tehdy nedostatkových vakcín pro lidi, kteří si covidem již prošli, a pokud by bylo určeno, že ti chránění přirozeně získanou imunitou nemusí čekat ve frontě na očkování, mohly být jen ve Spojených státech zachráněny desetitisíce životů. Jak lékař upozorňuje, nejde o zpětné hodnocení, protože mnozí zdravotničtí experti po takové racionální strategii volali od počátku.

Za jeden z důvodů, proč se zdravotničtí představitelé obávají připustit účinnost přirozeně získané imunity, může být strach, že mnozí se na základě toho rozhodnou místo očkování čekat na nákazu virem, uvádí Makary. Takové obavy považuje za legitimní, ale domnívá se, že lze povzbuzovat lidi k očkování a zároveň být upřímný ohledně poznatků vědy.

"Během své klinické praxe jsem zjistil, že pacienti dokážou v extrémní míře odpouštět, pokud se změní poznání a vy jste vůči nim upřímní a transparentní," píše expert. Kritizuje, že mnozí zdravotničtí představitelé jednohlasně tvrdí, že i pro ty, kteří prodělali covid-19, je nezbytně důležité nechat se očkovat, ačkoliv studie ukazují, že reinfekce jsou velmi vzácné, zpravidla asymptomatické, případně jen s mírným průběhem.

Obnova důvěry v instituce

Ve Spojených státech sílí tlak na změnu, která se podle autora komentáře může blížit. Připomíná nedávné prohlášení předního epidemiologa americké vlády Anthony Fauciho, že stanovisko k přirozeně získané imunitě by mohlo být přehodnoceno. "Myslím, že to je něco, nad čím si musíme sednout a vážně to prodiskutovat," cituje Makary jeho slova. Poukazuje, že i některá zdravotnická zařízení, jako Spectrum Health v Grand Rapids, se nechala slyšet, že uznávají přirozeně získanou imunitu jako alternativu očkování.

Někteří republikánští politici začali těžit z frustrace veřejnosti, že oficiální doporučení nejsou v souladu s aktuálním poznáním, a floridský guvernér Ron DeSantis již obvinil Bidenovu administrativu, že se "neřídí vědou", když nabádá k očkování, aniž by brala v potaz přirozeně získanou imunitu, konstatuje profesor. Domnívá se, že přínos takto navozené ochrany nebere v potaz ani americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve svém postoji k očkování dětí.

Školské úřady v Los Angeles nedávno nařídily povinné očkování pro žáky starší dvanácti let, kteří se chtějí dále účastnit prezenční výuky, upozorňuje Makary. Vyzdvihuje přitom, že u mladých lidí existuje výrazně nižší pravděpodobnost závažného a dlouhodobého průběhu covidu-19 než u dospělých. Zmiňuje také možnost vzácných poočkovacích komplikací u mladých jedinců v podobě zánětu srdečního svalu, který v Izraeli postihuje jednoho až dva z šesti tisíc očkovaných ve věku 16-24 let, zatímco americké CDC eviduje více než 800 takových případů u osob mladších 30 let.

Druhá dávka mRNA vakcíny u dětí, které covidem prošly, by přitom nemusela být nezbytná, jelikož i izraelské ministerstvo zdravotnictví od února doporučuje, aby se všichni, kteří nemoc prodělali, nechali očkovat pouze jednou dávkou, připomíná lékař. Přiznává, že některé studie naznačují jistý přínos takového schématu, byť i bez něj zůstává riziko závažného průběhu případné reinfekce extrémně nízké.

Podobný přístup volí i jiné země a nejen Spojené státy by jej měly přijmout jako rozumný mezikrok při přechodu z celkově rigidní k flexibilnější očkovací politice, nabádá autor komentáře. Vyzdvihuje v té souvislosti dlouhodobé doporučení CDC, aby se například proti planým neštovicím neočkovaly ty děti, které je v minulosti prodělaly.

"Nesprávná hypotéza, že přirozeně získaná imunita je nespolehlivá, vyústila ve ztrátu tisíců amerických životů, zbytečné poočkovací komplikace a poškodila důvěryhodnost zdravotnických představitelů," tvrdí profesor. S ohledem na opatření ve Spojených státech, které umožňuje firmám a institucím zakázat vstup neočkovaným osobám, by považoval za vhodné, aby tito představitelé projevili pokoru a přiznali, že hypotéza, kterou opakovaně hlásali, byla chybná a mohla napáchat škody.

Všichni bychom tak měli přijmout rostoucí objem vědecké literatury i reálnou klinickou zkušenost, že ti, kteří se z nemoci covid-19 zotavili, se nemusejí nutně očkovat, apeluje Makary. Věří, že změna postoje zdravotnických představitelů, kteří vůči možnosti přirozeně získané imunity vystupovali velmi nepřátelsky, by výrazně obnovila důvěru veřejnosti v podobné instituce.