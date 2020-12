USA spustily nejrozsáhlejší očkovací akci v dějinách. Začala distribuce vakcíny proti koronaviru

Vládní poradce Moncef Slaoui stanici Fox News řekl, že do konce prvního čtvrtletí příštího roku má být očkováno 100 milionů lidí, což je téměř třetina všech obyvatel.

Americké televizní stanice odvysílaly záběry, na nichž bylo vidět, jak pracovníci továrny Pfizeru balí první krabice s vakcínami, ukládají je do kontejnerů chlazených suchým ledem a převážejí je do nákladních aut. Jejich kolegové tleskali a hvízdali, když se auta začala nakládat. Podle agentury AP tímto okamžikem začala nejrozsáhlejší očkovací kampaň v dějinách Spojených států, které pandemie covidu-19 zasáhla nejvíce ze všech zemí na světě. Virus SARS-CoV-2 si v USA vyžádal už téměř 300.000 obětí na životech.

UPDATE: The @CDCgov's Advisory Committee on Immunization Practices (#ACIP) voted today to recommend the use of the Pfizer-@BioNTech_Group #COVID19 mRNA vaccine, in people 16 years of age and older.



