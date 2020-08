Nezaměstnaní Američané už dodatečnou podporu od státu nedostanou

Demokraté a republikáni se nedokázali dohodnout na podmínkách, které by platnost programu dovolily prodloužit, další jednání ale mají v plánu. Zejména republikáni tvrdí, že dávky byly příliš štědré a část lidí odrazovaly od hledání práce.

Mnoho nezaměstnaných v USA nedostává za běžných okolností podporu ani 200 dolarů týdně. Se zvláštní podporou 600 dolarů, která se vyplácela navíc k běžné podpoře právě kvůli dopadům koronaviru, tak mnoho lidí dostávalo od státu skoro tolik, kolik činí průměrná mzda. Ta je nyní v USA kolem 950 dolarů (21.200 Kč) týdně, připomíná BBC.

Nezaměstnanost v USA kvůli pandemii raketově vzrostla, jen v dubnu americké firmy propustily rekordních asi 20,8 milionu lidí. V květnu a červnu bylo zhruba 7,5 milionu pracovních míst obnoveno, ministerstvo práce ale uvádí, že nějakou formu podpory v nezaměstnanosti nadále pobírá přes 30 milionů lidí. Ekonomika ve druhém čtvrtletí klesala v přepočtu na celý rok tempem 32,9 procenta, nejvíce v historii.

"Už teď se mi nedostává peněz, je to neskutečná situace," řekla stanici CBS Danielle Grantová ze San Franciska, která je samoživitelka. Bez 600 dolarů týdně navíc, které dostávala, bude jen těžko splácet hypotéku a další účty. Její firma pro vztahy s veřejností spolupracovala s uměleckými organizacemi, ale když přišla pandemie, muzea a další podobné instituce musely zavřít a Grantová přišla o práci.

Částka 600 dolarů týdně, kterou nezaměstnaní dostávali navíc k podpoře, byla součástí souboru opatření v objemu 2,2 bilionu dolarů (49 bilionů Kč) dohodnutých v březnu v Kongresu. Politici tak chtěli podpořit ekonomiku a zejména lidi, kteří kvůli opatřením zavedeným ve snaze zpomalit šíření viru přišli o práci. Kongres ale tehdy nepředpokládal, že se situace začne znovu zhoršovat a že pomoc bude potřeba déle.

Spojené státy mají nejvíce nakažených novým koronavirem na světě a také nejvíce mrtvých v souvislosti s nemocí covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje. Potvrzených případů nákazy je v USA podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) více než 4,5 milionu, v souvislosti s koronavirem už zhruba 153.000 lidí zemřelo.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová z Demokratické strany odmítla návrh kolegů z Republikánské strany, aby se dodatečná podpora vyplácela alespoň o jeden týden déle, než se podaří dohodnout jiný program pomoci. Personální šéf Bílého domu Mark Meadows k postoji opozice poznamenal, že demokraté odmítli rozumné návrhy a že "to, co u demokratů vidíme, je jen politika".

Pelosiová tvrdí, že republikánští lídři "a možná i Bílý dům nechápou, jak vážná je teď situace". Prodloužení výplaty mimořádné podpory alespoň o týden, jak navrhovala administrativa prezidenta Donalda Trumpa, Pelosiová odmítla proto, že takový krok by podle ní dával smysl jen za situace, "kdy jste na cestě" k dohodě. "To my ale nejsme," řekla.

Lídři Demokratické strany by se měli se špičkami Trumpovy administrativy sejít ještě dnes. Obě strany se chtějí pokusit dosáhnout kompromisu nad tím, jak dostat do ekonomiky více peněz. Kongres už na podporu hospodářství schválil pomoc zhruba za tři biliony dolarů (skoro 67 bilionů Kč).