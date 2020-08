Nákaza koronavirem z jídla? Podle odborníků neexistují přesvědčivé důkazy

Inspekce z čínského města Šen-čen odebrala vzorky z povrchu masa z Brazílie a následně provedla test na covid-19. Testy se ukázaly jako pozitivní a místní úřady vydaly oficiální varování před nákupem mražených potravin. Následně se museli testu podrobit i lidé, kteří přišli s masem do styku, ale výsledky byly negativní. Podle vyjádření odborníka na respirační medicínu David Hui Shu-cheonga se mohlo jednat pouze o genetický materiál již mrtvého viru, který se mohl ukázat jako pozitivní. To ale neznamená, že je vir infekční.

„V tuto chvíli žádné důkazy neukazují na přenos viru z potravin,“ uvedl Ian Williams, vedoucí jedné z poboček amerických středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se specializací na přenos infekce z vody nebo potravin. „Opravdu je přenos možný jen z člověka na člověka,“ dodal.

Podle CNN Williamsovo tvrzení podpořila i Správa potravin a léčiv v USA a ministerstvo zemědělství v červnu. Tyto úřady uvedly, stejně jako Williams, že žádný důkaz možné infekce z potraviny není, ale ani z obalů, ve kterých se potraviny nacházejí.

Podle CDC je však pravděpodobné, že se nákaza z potravinových obalů přenese pomocí rukou na obličej, protože virus je schopný na povrchu vydržet po dobu až několik dní. Mytím rukou lze riziko rapidně snížit.

„Lidé by se ale neměli bát potravin ani obalů, protože neexistují žádné důkazy o přenosu viru, na kterém by se podílelo jídlo,“ řekl Michael Ryan, výkonný ředitel programu Světové zdravotnické organizace (WHO), který dodal, že se nákaza primárně šíří z člověka na člověka. Podle jeho slov je vysoce nepravděpodobné, že by se vir přenesl prostřednictvím potravin, které byly vyrobeny jinde a následně dodány do země určení.

„I když nový koronavirus může zůstat na povrchu několik hodin nebo dní, je velmi nepravděpodobné, že by virus vydržel vystavení různým vlivům jako jsou přepravní podmínky nebo teploty,“ uvedla WHO, podle které také není možné, aby virus přežil v žaludku. „Když budete jíst jakékoliv jídlo, ať už teplé nebo studené, jde přímo do žaludku, kde se nachází velmi kyselé prostředí a nízké pH, to virus inaktivuje,“ poznamenala WHO.