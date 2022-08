OSN čelí rekordnímu nedostatku humanitární pomoci

— Autor: ČTK

Ve světě roste potřeba pomoci, bohaté země se ale zaměřily především na Ukrajinu a to způsobilo, že humanitárním agenturám nezbývá dostatek peněz na řešení dalších světových krizí. Musí proto omezovat své programy, uvedl list The New York Times.