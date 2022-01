Pentagon nesmí trestat členy námořnictva za odmítnutí vakcíny

Krok soudce Reeda O’Connora reaguje na žalobu vznesenou ve jménu 35 příslušníků elitních útvarů včetně členů speciálních jednotek SEAL, píše agentura Reuters. Na tyto útvary se stejně jako na zbytek amerických ozbrojených sil vztahuje nařízení Pentagonu požadující od všech aktivních vojáků vakcinaci proti covidu-19. Skupina příslušníků námořnictva v žalobě proti vládě uvedla, že v podstoupení očkování jim brání "upřímné přesvědčení" vycházející z jejich křesťanské víry.

Podle O'Connora proti nim vláda nemůže podnikat "žádné nepříznivé kroky". Soudce připomenul úmrtí desítek vojáků po nákaze koronavirem a zdůraznil, že nezlehčuje dopad pandemie na armádu, ovšem "ani ty nejstrašnější okolnosti" podle něj "nemohou odůvodnit ztrátu ústavních práv". "Příslušníci námořnictva v tomto případě chtějí uplatnit přesně ty svobody, pro jejichž ochranu toho tolik obětovali," uvedl O'Connor.

Soudce podotkl, že námořnictvo zatím neudělilo jedinou náboženskou výjimku ze svého vakcinačního nařízení. Podle listu The New York Times o výjimku na základě víry požádaly tisíce vojáků, drtivá většina příslušníků ozbrojených sil nicméně minimálně jednu dávku vakcíny dostala. Armádní činitelé v prosinci avizovali, že ti, co očkování odmítají, budou propuštěni ze služby. Po novém verdiktu mluvčí Pentagonu John Kirby řekl, že zástupci ministerstva obrany soudní příkaz zkoumají.

Spor o povinnou vakcinaci v řadách armády je jednou z mnoha právních bitev souvisejících s opatřeními amerických institucí ve snaze podpořit proočkovanost populace. Dvojici nařízení federální vlády chce tento týden projednat Nejvyšší soud USA. Při mimořádném jednání naplánovaném na pátek hodlá vyslechnout argumenty ke snaze donutit zaměstnance větších firem k očkování či pravidelnému testování, dále k nařízení o povinné vakcinaci pro část zdravotníků.