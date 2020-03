Pentagon uvolní úřadům pět milionů respirátorů a plicní ventilátory

Newyorský starosta Bill de Blasio dnes naznačil, že největší město USA by do 48 hodin mohlo vyhlásit omezení pohybu pro svých více než osm milionů obyvatel.

Esper novinářům v Pentagonu řekl, že speciální ventilátory jsou určené vojákům a armáda bude muset civilisty vyškolit v jejich používání. Dodal, že některé jsou na jedno použití. První milion těchto respirátorů má být k dispozici okamžitě.

Americké úřady si stěžovaly na nedostatek ventilátorů, které mají pomoci s léčbou infikovaných pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19.

Esper rovněž požádal námořnictvo, aby připravilo nemocniční lodě. Pentagon má také s regionálními a místními politiky probrat možnost poskytnutí polních nemocnic.

Esper řekl, že poskytnutí polních jednotek má ulehčit místním nemocnicím, v jejichž blízkosti by měly být umístěny. Mohly by pojmout například osoby s běžnými zraněními, a uvolnit tak v nemocnicích místo pro infikované pacienty. Ministr zdůraznil, že nemocniční lodě a polní nemocnice nejsou vhodné pro péči o ty, kdo potřebují izolaci, protože jsou v nich prostory pro mnoho pacientů.

Rázná opatření proti rychlému šíření koronaviru zřejmě rychle zavede New York. Starosta Bill de Blasio naznačil, že brzy vyhlásí karanténu. "Myslím, že Newyorčané by se měli připravit na možnost vyhlášení zákazu vycházení," řekl dnes de Blasio. Opatření by podle něj mohlo být oznámeno v příštích 48 hodinách.

Podobné opatření už vyhlásila radnice v San Francisku. Vyzvala obyvatele starší 65 let, aby nevycházeli bez ohledu na to, zda trpí nějakou chronickou nemocí. V New Yorku a dalších městech jsou už nyní zavřeny bary, restaurace a divadla. Jenom v New Yorku bylo dnes hlášeno dohromady přes 800 potvrzených případů nákazy koronavirem.