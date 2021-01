Plavecký šampion Keller byl mezi útočníky na Kapitol. Nesmí do Washingtonu, nařídil soud

Člena zlatých amerických štafet na 4x200 metrů volný způsob z Atén 2004 a Pekingu 2008 na fotografiích z místa incidentu identifikovalo nejméně dvanáct lidí. Příznivci současného prezidenta Donalda Trumpa v minulém týdnu vtrhli do Kapitolu.

Klete Keller, who won five Olympic swimming medals, including two relay golds, has been charged for his alleged participation in the Capitol riot last week https://t.co/7MVL9UNgQ8