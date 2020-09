Policie v Los Angeles zastřelila černošského cyklistu

Nejnovější obětí se stal 29letý Dijon Kizzee. "Když se zástupci šerifa v pondělí odpoledne snažili muže zastavit, protože na kole porušil pravidla silničního provozu, upustil kolo a dal se na útěk. Poté, co ho dopadli, muž jednoho z nich praštil do obličeje a na zem hodil balík oblečení, které nesl. Zástupci šerifa mezi oblečením spatřili zbraň a zahájili palbu," uvedl podle AP Brandon Dean z šerifova úřadu.

Dijon Kizzee (černoch zastřelený policistou v L.A., 31. 8. 2020) | foto: Facebook

Právník Benjamin Crump, který je známý tím, že zastupuje černošské oběti policejního násilí po celé zemi, prohlásil, že byl Kizzee zasažen více než dvaceti ranami do zad.

Po smrti Kizzeeho vyšli v pondělí večer znovu do ulic města demonstranti, rozhořčení násilnými policejními zákroky proti černochům. Protestní akce se v různých amerických městech konají prakticky denně od května, kdy při zatýkání v Minneapolisu zemřel černoch George Floyd. Aktivisté vyzvali k nezávislému vyšetření pondělního incidentu.

Agentura AP citovala 68letého místního obyvatele Arlandera Givense, který poukázal na to, že policie střílela na neozbrojeného člověka. "Kdyby se po zbrani natahoval a chtěl ji sebrat, bylo by to něco jiného. Zbraň ale ležela na zemi, tak proč stříleli?" uvedl Givens v rozhovoru s listem The Times.