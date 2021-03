Policie zatkla bývalou bolívijskou prezidentku Áňezovou

"Informuji bolivijský lid, že paní Jeanine Áňezová už byla zatčena a teď je v rukou policie," napsal ministr na twitter a na facebook. Exprezidentka, která stála v čele země od listopadu 2019 do listopadu 2020, zveřejnila fotografii zatykače na twitteru už v pátek a připsala k němu: "Politické pronásledovaní začalo". Před Áňezovou policie zatkla podle místních televizí, na které se odvolává agentura AFP, další dva bývalé členy vlády.

Evo Morales rezignoval v roce 2019. Jeho socialistická strana MAS se ale vrátila k moci v prezidentských volbách konaných loni v říjnu. S velkým náskokem v nich zvítězil bývalý ministr hospodářství Luis Arce, což umožnilo následný návrat Moralese z exilu.

Morales má v MAS stále vůdčí úlohu. Jeho stoupenci tvrdí, že byl zbaven moci pomocí státního převratu. K odstoupení jej ovšem přivedly masové protesty po jeho rozhodnutí usilovat o čtvrtý prezidentský mandát, což by bylo v rozporu s ústavou. Volby, v nichž zvítězil, provázela podezření z podvodů. Armáda v reakci na bouřlivé demonstrace vyzvala Moralese k rezignaci. Ten tak učinil a uprchl nejprve do Mexika a poté do Argentiny.

"Nebyl to puč, bylo to ústavní předání moci kvůli volebnímu podvodu," napsala na twitteru Ánězová, jejíž administrativa nechala zatknout některé členy někdejší Moralesovy vlády. V Bolívii se teď podle AFP zabývají násilnými událostmi na konci roku 2019 vyšetřovatelé z Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR).

"Aktéři a komplicové diktatury, která narušila život a demokracii v Bolívii, by měli být podrobeni vyšetřování a potrestáni," napsal dnes na twitteru Morales s odkazem na období vlády Ánězové, během nějž sám čelil obviněním ze vzpoury a z terorismu.