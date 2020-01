Poskytne Trump DNA? Žádají to právníci ženy, která ho viní ze znásilnění

Carrollová své údajné zkušenosti s Trumpem z 90. let popsala loni v červnu v článku časopisu New York Magazine. Uvedla v něm, že Trump se s ní zavřel ve zkušební kabince, kde tři minuty čelila jeho sexuálním útokům. "Chytil mě za obě ruce, přitiskl mě ke zdi a stáhl mi silonky. Potom si rozepnul kalhoty a z poloviny či zcela do mě vstoupil," vypověděla novinářka s tím, že poté se jí podařilo z kabinky utéci.

Prezident na to obratem reagoval prohlášením, ve kterém slova Carrollové označil za totální lež. "S velkým respektem říkám: za prvé není můj typ a za druhé se to nikdy nestalo," uvedl Trump.

Carrollová loni v listopadu zažalovala Trumpa za pomluvu, neboť odmítá, že by o incidentu lhala.

Její právní zástupce nyní uvedl, že Carrollová tehdy na sobě měla černé vlněné šaty, na nichž odborníci nalezli nejméně čtyři genetické vzorky, z nichž přinejmenším jeden patřil muži. Několik lidí už testy podstoupilo, aby se vyloučilo, že to jsou jejich stopy. Výzvu právníků Carrollové k předání genetického vzorku nyní dostal také Trump. Trumpův právník, na něhož se zástupci Carrollové obrátili, věc zatím nekomentoval.

Trumpa ze sexuálních útoků, které se měly odehrát před jeho příchodem do Bílého domu, obvinil více než tucet žen. Prezident vše popřel. Nejznámější je zřejmě případ pornoherečky Stormy Daniels, která od Trumpova bývalého právníka Michaela Cohena dostala peníze za mlčení. Cohen byl předloni v prosinci odsouzen ke třem letům vězení za lhaní Kongresu, krácení daní a porušení zákonů o financování politické kampaně.