Proč zemřel Solejmání? Existovaly prý důkazy o plánech bojovat s USA

Milley dnes řekl, že když se Spojené státy rozhodly k úderu, měly důkaz, že íránský generál plánuje významnou násilnou kampaň proti USA. Milley zároveň varoval, že přes Solejmáního likvidaci by se jeho plány stále mohly uskutečnit. "Je tu hrozba? To je zatraceně pravda, hrozba tu je. Ale my pracujeme na tom, abychom ji zmírnili," řekl Milley ve své kanceláři v Pentagonu skupině novinářů.

Ujistil také, že Spojené státy plně chápou strategické důsledky vyplývající z úderu proti Solejmánímu. Riziko nečinnosti však podle něj bylo větší než riziko, že jeho zabití dramaticky vystupňuje napětí s Teheránem. Íránský generál chystal "bezprostřední a hrozivé útoky", řekl Milley s tím, že byl chycen při činu a zlikvidován.

Pentagon dnes potvrdil, že do oblasti Blízkého východu vysílá dodatečných zhruba 3000 vojáků z 82. výsadkové divize. Jde o preventivní opatření kvůli sílícím obavám, že by se americké síly v regionu mohly stát terčem odvetných akcí ze strany Íránu.

Část amerických vojáků už je ve stavu pohotovosti a připravena k nasazení na ochranu ambasády USA v Bejrútu.

Spojené státy dnes označily za teroristickou organizaci šíitské milice Liga spravedlivých (Asáib Ahl al-Hak) v Iráku a konkrétně zmínily dva z jejích vůdců. Podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea jde o "násilnické zmocněnce" Íránu. Ligu spravedlivých podporují oddíly Kuds, jímž Solejmání velel.

Obavy z eskalace napětí v regionu dnes vyjádřila řada světových mocností. Také šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell vyzval všechny zúčastněné aktéry a jejich partnery, aby prokázali co nejvíce zdrženlivosti. Další krize by podle něj mohla ohrozit roky úsilí o stabilizaci Iráku.