Hegseth se na tiskovce nemohl vynachválit Trumpa. Útok v Íránu označil za nejkomplexnější operaci v dějinách USA

Hegseth nejprve připomněl nedávný summit Severoatlantické aliance, který se konal v Nizozemsku. Podle něj tam prezident Trump dosáhl zásadního průlomu – všech 32 členských států NATO se zavázalo do roku 2035 navýšit své výdaje na obranu na 5 % HDP. „Ještě před několika lety by to bylo nemyslitelné. Dnes je to realita díky Trumpovu rozhodnému vedení,“ prohlásil ministr obrany a dodal, že tento závazek podle něj mění samotný charakter aliance.

Následně Hegseth obrátil pozornost k americkému útoku na Írán, který označil za „nejkomplexnější a nejutajovanější vojenskou operaci v dějinách USA“. Zdůraznil, že jaderné kapacity Íránu byly „zcela zničeny“ a odmítl informace, že by šlo o pouze dočasné ochromení. Podle něj některá média záměrně využila únik zpravodajské zprávy Pentagonu, aby výsledek útoku zpochybnila.

„Šlo o předběžný dokument, který nebyl ještě projednán se zbytkem zpravodajské komunity,“ podotkl Hegseth. Média podle něj přistupovala k informacím tendenčně a snažila se operaci vykreslit jako méně úspěšnou, než ve skutečnosti byla.

Generál Dan Caine poté popsal průběh íránského útoku na americkou základnu Al Udeid v Kataru, ke kterému došlo v časných ranních hodinách. Podle něj šlo o „nejmasivnější aktivaci systému Patriot v dějinách USA“. Caine ocenil rychlost a profesionalitu amerických i katarských jednotek, které podle něj měly jen vteřiny na to, aby reagovaly, a zvládly to bezchybně.

V druhé části svého vystoupení se Caine věnoval íránskému jadernému zařízení ve Fordu, které je vybudováno hluboko v podzemí. Prozradil, že Spojené státy monitorovaly činnost v této oblasti už dlouhá léta a že jeden z expertů z americké Agentury pro obranné technologické analýzy (DTRA) se věnoval studiu objektu celých 15 let. Výsledkem byl vývoj speciální hlubinné bomby, tzv. „bunker busteru“, určené právě k průniku do hluboko uložených bunkrů. Tato zbraň byla nasazena při útoku, který proběhl 22. června.

Z vystoupení obou představitelů jasně vyplývá, že Washington považuje úder proti Íránu za strategický a vojenský triumf. Podle jejich slov byla operace nejen precizně naplánovaná a provedena, ale také vyslala jasný signál mezinárodnímu společenství.

I když íránská vláda tvrdí, že její jaderné programy nebyly zásadně narušeny, Spojené státy trvají na tom, že šlo o fatální zásah do infrastruktury, který výrazně omezil schopnosti Teheránu. Američtí činitelé vnímají celou akci nejen jako vojenský úspěch, ale také jako jasné poselství – že Západ nebude tolerovat vývoj jaderných zbraní v nestabilním regionu. Podle Hegsetha to zároveň ukazuje, že Spojené státy a jejich spojenci jsou jednotní a připravení čelit jakékoliv výzvě.