Prostředky pro Bidenův přípravný tým blokuje Trumpova úřednice

Veřejnosti málo známá nezávislá vládní agentura - Správa obecných služeb (GSA) - zodpovídá za zpracování dokumentů, které zajišťují přípravnému týmu zvoleného prezidenta přístup k vládním úředníkům, finance a kancelářské prostory. Trumpem jmenovaná šéfka GSA Emily Murphyová však tento proces nezahájila a podle agentury AP neupřesnila, kdy tak učiní. Nejasnosti v této otázce vyvolávají spekulace, zda Trump, který volební porážku dosud veřejně neuznal a tvrdí, že mu volby byly ukradeny, hodlá blokovat snahy demokratů sestavit vládu, píše AP.

Právník Robert C. MacKichan mladší, který byl hlavním právním poradcem GSA za vlády prezidenta Ronalda Reagana a George Bushe staršího, se však domnívá, že na podepsání potřebného dopisu je příliš brzy. Poukázal přitom na skutečnost, že výsledek zatím nepotvrdil sbor volitelů, který hlasuje v prosinci.

Podle zpravodajského webu BBC však GSA nově zvoleného prezidenta od 60. let potvrzovala vždy do několika hodin a maximálně den poté, co výsledek hlasování na základě projekcí vyhlásila média. Příprava na převzetí úřadu je navíc letos velmi naléhavou záležitostí zejména kvůli trvající pandemii, která bude od nové vlády vyžadovat rychlou reakci.

Asistenka Bidenova přípravného týmu pro převzetí úřadu Jen Psakiová na twitteru v neděli uvedla, že národní bezpečnost a ekonomické zájmy USA závisí na záruce federální vlády, že bude respektována vůle voličů a bude zajištěno pokojné předání moci.

Biden, jehož zvolení 46. prezidentem USA média ohlásila v sobotu, se již připravuje na sestavení vlády bez ohledu na to, zda mu Trump tradiční pomoc poskytne, píše AP. Hlavní prioritou je nyní pro Bidena řešení pandemie, která si jen v USA vyžádala životy na 240.000 lidí. Dnes demokrat oznámil podrobnosti o pracovní skupině, jejímž úkolem bude vypracovat podklady pro strategii boje s koronavirem. V čele výboru budou někdejší šéf amerického úřadu pro veřejné zdraví Vivek Murthy, David Kessler, který v minulosti vedl Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), a docentka Marcella Nunezová-Smithová, která vyučuje na Yaleově univerzitě.

Biden v rámci přípravy na převzetí úřadu zároveň zřizuje kontrolní týmy, jejichž členové mají mít přístup k vládním agenturám a jejichž úkolem je shromažďovat a kontrolovat informace, jako jsou rozhodnutí o rozpočtu a personálním obsazení, nevyřízené předpisy a další probíhající práce zaměstnanců současné administrativy. Proces se však nemůže plně rozběhnout, dokud GSA neoznačí Bidena za zvoleného prezidenta.

Vedení GSA má jednat nestranicky a nezávisle a některé orgány federální vlády již plány na převzetí úřadu začaly uvádět do praxe, píše AP s tím, že byla například nad Bidenovým domem zřízena bezletová zóna a demokrata i jeho rodinu začala chránit tajná služba, která má na starosti ochranu prezidentů, viceprezidentů, jejich rodin i prezidentských kandidátů. Zároveň AP připouští, že definice jasného vítěze voleb je pro GSA z právního pohledu poněkud mlhavá, což v krátkodobém horizontu představuje komplikace.