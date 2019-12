První přeběhlík. Tábor demokratů dostává trhliny, kongresman chce k republikánům

Sněmovna reprezentantů by měla v nadcházejícím týdnu hlasovat o ústavní žalobě, kterou se demokraté rozhodli spustit proti prezidentovi kvůli takzvané ukrajinské kauze. Trumpovi vyčítají, že chtěl údajně zatáhnout Ukrajinu do kampaně před prezidentskými volbami, které Američany čekají v roce 2020. Ve Sněmovně mají demokraté dostatečný počet hlasů, aby impeachment odhlasovali a postoupili Senátu. Ten ale kontrolují republikáni.

"Dezerce" Van Drewa nemůže nadcházející sněmovní hlasování ovlivnit. Podle analytiků ale ukazuje, jakému tlaku jsou vystaveni demokratičtí poslanci zastupující regiony, v nichž má Trump silnou podporu. Spolu s prezidentskými totiž příští rok v listopadu Američany čekají i volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Van Drew se očividně obává, že pokud by impeachment podpořil, protrumpovští voliči v jeho obvodu mu to při hlasování nezapomenou.

Trump, který se s Van Drewem v pátek osobně setkal, poslance z New Jersey na twitteru pochválil. "Díky, že jsi čestný, Jeffe. Všichni demokraté vědí, že máš pravdu, ale na rozdíl od tebe nemají kuráž, aby to řekli nahlas," napsal prezident.

Thank you for your honesty Jeff. All of the Democrats know you are right, but unlike you, they don’t have the “guts” to say so! https://t.co/OUc46HUwPq