Rozhovor: Policistům chybí výcvik, řada lidí neví, proč demonstruje, říká Čech žijící v LA

Spojené státy letos zažívají krušný rok. Pandemie koronaviru je zasáhla více než jakoukoliv jinou zemi a desítkami měst otřásly protesty a nepokoje kvůli policejní brutalitě. Jak se tyto dvě události promítají do života běžných lidí? Pociťujete je Vy nebo Vaši známí nějak?

Určitě to, že protesty začaly právě během koronavirové krize, ničemu nepomohlo. V lidech už pochopitelně dlouhou dobu jde cítit vysoká nervozita způsobená současným stavem světa a společnosti. Co se týče změn, které nám přinesla koronavirová krize, tak je to úplně stejné jako v Česku. Avšak s jedním rozdílem. Američanům nemůžete přikázat aby zůstali doma, nikam nevycházeli, nosili roušku při sportu a procházce venku a tak podobně. Můžete to zavést v rámci restaurací a obchodů, ale venku je svoboda jednotlivce více, než jakékoliv nařízení. A to jsem zde viděl denně. Slyšel jsem o pár udělených pokutách na pláži, ale to je tak všechno.

Samozřejmě běžný život celá krize znatelně poznamenala. Například rekordním nárůstem nezaměstnanosti, samotný narůst zcela určitě přispěl k již zmíněnému napětí ve společnosti. Mnoho podniků již neotevře vůbec a ty ostatní řeší, jak se s celou situací vypořádat dále. Já a moji nejbližší kamarádi, jsme tím příliš poznamenáni nebyli, a pokud někdo z nich přece jen ano, určitě se z toho dostane. Naopak protesty kvůli policejní brutalitě se podepsaly zatím jen na určitých částech města. Ať už pokojné protesty, které většinou pouze omezují provoz, což na frekventovaných tazích může být nepříjemné.

Ale také se, zvláště na začátku týdne (rozhovor byl veden o víkendu, pozn. red.), objevily jevy, které s protesty neměly nic společného, a to bylo násilné rabování, které bohužel přišlo v nejméně vhodnou chvíli, protože zrovna na víkend, kdy to vše začalo, bylo naplánováno znovuotevření obchodů, které byli tím pádem plně naskladněny. A to pro spoustu majitelů obchodů může být likvidační. Amerika na tom byla v posledních letech ekonomicky velmi dobře. Nízká nezaměstnanost lámala rekordy, a to i mezi skupinami obyvatel, které měly vždy s nezaměstnaností problémy. Teď to ovšem vypadá, že nás čeká krize nebývalých rozměrů.

Na svůj YouTube kanál jste nahrál několik videí, kde jste v posledních dnech natáčel následky nepokojů v Los Angeles. Hned v prvním videu jste se ale dostal přímo mezi dav demonstrantů. Jaké byly v tu chvíli Vaše pocity?

Bylo to vše velmi intenzivní. Od doby kdy jsme s kamarády hráli airsoft a použili přitom slzný plyn, jsem si řekl, že na žádnou demonstraci nikdy nepůjdu. V ten den jsem na to, ale nějak zapomněl. Důležité je zmínit, že to nebyla klasická pokojná demonstrace, možná ze začátku ano, ale potom se to rychle zvrtlo, a to už jsem na nic nečekal a odjížděl pryč. Viděl jsem jak lidé hážou dlažební kostky na policisty, nevím kde je vzali, najít v Downtownu dlažební kostku je téměř nemožné, a potom jak rozbíjejí výlohy, a v ten moment mi došlo, že toto nedopadne dobře, a proto jsem se odtamtud spakoval.

Rabování a nepokoje v druhém největším americkém městě (29:44) | zdroj: YouTube

Dokážete odhadnout, kdo jsou oni demonstranti? Jsou to spíše sociálně vyloučení lidé, aktivisté, nebo ze středních vrstev? Na videích se zdá, že je mezi nimi více černochů než bělochů. Co je jejich záměrem?

LA je velmi multikulturní město, proto uvidíte protestoval všechny lidi. Stejně jako mezi policisty, v LA najdete příslušníky veškerých etnik, například málokdy se stane, že vidíte dva bělošské policisty. A stejná pestrost platí i pro protestující. Mně naopak přijde, že nejvíc protestují příslušníci hispánské a latino komunity. kterých je v LA téměř 50 % zatímco bělochů je pouze 30 %.

Na jednom z videí jste prohlásil, že nešlo o policejní zásah, ale policejní vraždu. Jak potvrdila nezávislá pitva, tak George Floyd byl skutečně zabit, zároveň ale nešlo o první případ policejní brutality v USA. Proč k těmto tragédiím podle Vás dochází?

Já vím, že pokud je člověk spoutaný na zemi, tak už nepřestavuje hrozbu, a proto není nutné mu klečet na krku. Pokud se stále hýbe a klade odpor, stačí mu spoutat i nohy a další akce není třeba. Ten zákrok, ať už si o tom co se stalo předtím můžeme myslet cokoliv, měl skončit po jedné minutě, kdy měli policisté podezřelého na zemi spoutaného. I když byl větší a silnější než oni, tak v této pozici už žádnou hrozbu nepředstavuje. Já aktivně dělám grappling, takže vím jak držet člověka na zemi, aby vás nemohl ohrozit, a to nejsem nijak velký a většina mých tréninkových partnerů je větších než já. Přesto každý, kdo někdy někoho pacifikoval, musí vědět, že pokud je člověk na zemi a je spoutaný, tak hrozbu nepředstavuje. Proto jsem použil termín policejní vražda a myslím, že v tomto konkrétním případě je to více než opodstatněno.

K těmto tragediím dochází podle mě tím, jak je americká společnost nastavena. Každý je odněkud jinud a má jiné hodnoty. Jsou tady velké sociální rozdíly, a to k napětí také přispívá. Určité komunity se rodí do ghett, ve kterých nemají možnost se uplatnit tím správným směrem, proto cesta kriminality pro některé začíná už v dětství. S tím souvisí i míra policejní brutality, která se nějakým způsobem vyprofilovala na základě zkušeností, jak vypadá kriminálník. Což je zcela špatně, protože kriminálníka nedělá barva kůže, ale jeho činy. Nicméně, policejní statistiky hovoří jasně například v roce 2018 zemřelo 55 policistů ve službě následkem kriminální činnosti a 51 zemřelo na následky nehody...

Na tento problém je třeba se tedy dívat z obou stran. Já jsem byl tady zatčen neprávem, a protože mě zatýkali dva policisté, kteří byli Mexičané, taky bych mohl říct, že to bylo rasově motivováno. Celá situace nemá tedy jednoduchou odpověď. Ale zpátky k otázce... Jak někteří mí kamarádi říkají..: "Cítil jsem úspěch už jen díky tomu, že jsem se dostal mimo ghetto." Na toto téma se můžeme bavit hodiny. Díky tomu, že mám více kamarádů, kteří nemají první jazyk ani angličtinu ani češtinu, dokážu si na to udělat trochu jiný názor, než se prezentuje v médiích, pokud člověk nereaguje na situaci následkem emocí. Je dost těžké situaci chápat, když se na celou situaci díváte skrze české oči. V České republice jsou všichni vychováni docela podobně, chodí do stejných škol a patří ke stejnému etniku. Proto si myslím, že pokud člověk nebude mít za kamarády lidi z různých etnik, nemůže tomuto problému objektivně porozumět.

Vy jste se ale, jako jeden z mála Čechů, dostal do blízkosti tamní policie. Měl jste dokonce možnost si prohlédnout policejní stanici a strávit nějaký čas s losangeleským policistou při jeho službě. V čem se tamní policisté odlišují od těch českých?

Řekl bych tím, jaké věci musí denně řešit. Můžou mít naprosto klidnou službu, tak jako policisté v Česku, ale taky se to může kdykoliv zvrtnout. To se sice může i v Česku, ale statistika policejních úmrtí hovoří jasně. Nedokážu hodnotit práci České policie, protože o ní nic nevím. Velký rozdíl u americké policie je v tom, u jaké jednotky sloužíte. Zda je to například LAPD, Sheriff nebo Dálniční hlídka, ale o tom bychom se opět mohli bavit dlouhé hodiny.

Tak jinak. Obhájit smrt člověka samozřejmě nelze, na druhou stranu ale nejsou výjimkou například videa z USA, která hojně kolují po internetu a na nichž policisté sahají po zbrani a po pachatelích střílí či je dokonce zabijí. U nás jsou tyto zásahy velmi vzácné. Jaké pravomoci mají tamní policisté? Opravdu je situace taková, že prakticky stačí neuposlechnout příkaz policisty a můžete být zastřelen?

Celý problém začíná na tom, že policisté nemají dostatečný výcvik. A to vím s určitostí, protože jich několik znám. Dost často se mohou dostat do situací, kdy by stačilo pouze útočníka povalit na zem a na zemi mu nasadit pouta. Bohužel policisté, kteří chodí trénovat grappling k nám do školy ve svém vlastním čase, sami přiznávají, že konkrétně tento trénink je zcela nedostatečný. Proto, když takový policista nedokáže podezřelého, který nespolupracuje, zpacifikovat, často mu ujedou nervy, protože na situaci není vycvičen a začne střílet což má fatální následky. Hodně často podezřelý utíká ze strachu, protože třeba ani nic neudělal a v takových situacích by policista rozhodně měl celou situaci vyhodnotit jinak. Bohužel, z vlastní zkušenosti vím, že trénink LAPD a oddělení šerifa je zcela nedostatečný. Navíc hodně divizí nemá tasery, a v tento moment dochází k tragédiím.

Stejně, jako jste se kriticky postavil k zabití George Floyda, nesouhlasíte ani s rabováním a násilnostmi. Mě by ale zajímalo, jestli Vás to překvapuje? Není to totiž poprvé, co se něco takového na americké půdě za poslední dobu stalo, zatímco pro Čecha je podobný míra agrese asi nepředstavitelná.

Naposledy se něco takového stalo v LA v roce 1992 a to jsem se zrovna narodil, proto mě to opravdu překvapilo. Navíc na záběrech z rabování šlo často vidět, že to byli lidé, kteří kolem vás ještě včera mohli klidně projít a vy byste do nich neřekl, že to jsou oportunisté, kterým nevadí okrást druhé v dost nelehké době jen za účelem vlastního obohacení.

Názory amerických demonstrantů (13:38) | zdroj: YouTube

V českých médiích se v těchto dnech v souvislosti s protesty poukazuje na to, že v USA se nijak zvlášť neřeší problematika černošských ghett, v nichž jsou lidé odsouzeni k nikterak zářné budoucnosti a stále stejnému stylu života. Vy jste se ve svých videích tématu vyloučených lokalit věnoval také. Jaký je Váš názor na věc?

Již jsem to nakousnul výše. Ano je to určitě problém. A problém se musí řešit od základů, každopádně znám osobně hodně lidí, kteří právě z těchto podmínek pochází a dokázali se dostat v životě dále než ti, kteří se narodili se zlatou lžičkou v puse. Pokud lidé budou dostávat odpovídající práci a vzdělání, věřím, že to je cesta jak se tento problém dá vyřešit. Otázkou je, zda to bude za našeho života.

Americký prezident Donald Trump chtěl vyslat armádu Spojených států k zastavení rabování střelbou. Zákon o vzpouře byl přitom naposledy aktivován právě v roce 1992, poté, co osvobozující rozsudek nad čtyřmi policisty, kteří surově zbili černého motoristu Rodneyho Kinga, vyvolal podobné nepokoje, při kterých také umírali lidé. Bylo by to podle Vás reálné řešení, které mohlo nastat?

Nemyslím si, že by pro takovou akci dostal dostatečnou politickou podporu. Naopak guvernéři aktivovali Národní gardy, které na postižená místa přijely. Ukazoval jsem to v několika videích. Garda působí jako symbol a to stačí. Rozhodně k potlačení nepokojů jejich přítomnost výrazně přispěla.

Co by podle Vás vedlo k rychlému ukončení nepokojů a demonstrací? Měl by například proběhnout zrychlený proces s policisty, kteří mají smrt Floyda na svědomí? Nebo mají protestující jiné požadavky?

Jelikož jsem na několika protestech byl a mluvil jsem s hodně protestujícími, opět jsem jejich názory zachytil na videa, tak vím, že většina z nich nemá jednotný názor a ne každý ví, za co protestuje. Také jsem se setkal s fenoménem, kdy lidé na protest šli jen proto, aby si udělali fotku na Instagram, protože to teď letí. Myslím, že pokud nebudou jasně stanoveny požadavky, jen těžko se dá odhadovat, kdy může dojít k nějakému kompromisu. Osobně si myslím, že celá situace bude v různých velikostech a na různých místech trvat až do prezidentských voleb na podzim tohoto roku.

Myslíte si, že aktuální události, tedy koronavirová krize a nepokoje, mohou mít dlouhodobý dopad a výrazně ovlivnit blížící se volby a ohrozit například druhou kandidaturu Donalda Trumpa? Nebo jde jen o dočasnou vlnu podpořenou například frustrací z pandemie?

Tohle je opět jako věštění z křišťálové koule. Tyto problémy tady byly dávno, již před Donaldem Trumpem. Ale pokud této situace využije Demokratická strana a podaří se jí vyhrát volby, tak to bude taky o něčem vypovídat. Navíc, když jejich kandidátem je Joe Biden.