Senátorka Warrenová by chtěla být viceprezidentkou USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká senátorka Elizabeth Warrenová, která ve středu oficiálně podpořila ambice někdejšího viceprezidenta Joea Bidena v cestě do Bílého domu, by chtěla být viceprezidentkou USA. V rozhovoru s televizí MSNBC v noci na dnešek SELČ prohlásila, že by souhlasila, kdyby ji Biden požádal, aby se k jeho prezidentské kandidatuře opozičních demokratů připojila jako možná viceprezidentka.