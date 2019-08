Skandál v Bílém domě. Trumpova osobní asistentka náhle rezignovala. Proč?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Osobní asistentka amerického prezidenta Donalda Trumpa náhle rezignovala, protože se prezident dověděl, že s novináři hovořila o jeho rodině a aktivitách v Oválné pracovně Bílého domu. Jako první o čtvrteční rezignaci Madeleine Westerhoutové informoval list The New York Times, podle jehož zdrojů dnes už Westerhoutová do Bílého domu nesmí.