Twitter zakročil proti Týmu Trumpa, video s poctou Floydovi zablokováno

"Toto médium bylo odebráno v reakci na hlášení vlastníka autorských práv," stojí pod příspěvkem na twitterovém účtu Tým Trump, za nímž stojí prezidentův volební tým. "Usilujeme o spravedlivější společnost, ale to znamená budovat, nikoli strhávat," stojí mimo jiné u tweetu.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down.



Joining hands, not hurling fists.



Standing in solidarity, not surrendering to hostility. pic.twitter.com/mp8957czvh