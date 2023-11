Muskovi se podpora antisemitského příspěvku nevyplatila. Inzerenti odcházejí z X. Může přijít až o 75 milionů dolarů

Sociální síť X, která patří Elona Muska, čelí potenciální ztrátě až 75 milionů USD (68,71 milionu eur) na reklamních příjmech do konce roku. To je důsledek pozastavení marketingových kampaní na této platformě několika velkými inzerenty, jak uvedl deník New York Times.

Muskova podpora antisemitského příspěvku na platformě způsobila, že několik společností včetně Walt Disney a Warner Bros Discovery zastavilo reklamu na sociální síti. Společnost X na to zareagovala podáním žaloby na organizaci Media Matters, která se zabývá sledováním médií. Obvinila ji z pomluvy. Důvodem je zpráva organizace, ve které uvedla, že reklamy velkých značek včetně Apple a Oracle se na platformě X objevily vedle příspěvků propagujících Adolfa Hitlera a nacismus.

Podle interních dokumentů, které měl k dispozici deník New York Times, více než 200 reklamních divizí společností, jako jsou Airbnb, Amazon, Coca-Cola či Microsoft, již zastavily nebo uvažují o zastavení svých reklam na sociální síti X.

Podle vyjádření společnosti X výše uvedený skandál ohrožuje reklamní příjmy v objemu 11 milionů USD. X tvrdí, že někteří inzerenti se na platformu vrátili, a proto nedokáže uvést přesné číslo. Od té doby, co Musk před rokem koupil Twitter, jehož název změnil na X, mnohé firmy omezily výdaje na platformě kvůli obavám z šíření dezinformací a nenávistných projevů. Podle Reuters příjmy z reklamy platformy v USA klesly od Muskova převzetí každý měsíc meziročně minimálně o 55 procent.

Koncem minulého týdne oznámila i Evropská komise (EK), že na X zatím nebude umisťovat reklamy. Zdůvodnila to alarmujícím nárůstem dezinformací a nenávistných projevů. Podobné problémy s inzerenty měly v minulosti i jiné online služby, například videoplatforma YouTube společnosti Google. Ta tehdy zpřísnila dohled nad obsahem, aby získala zpět reklamní zákazníky.