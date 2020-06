USA povolí čínským aerolinkám dva lety týdně

Ve středu Washington zakázal s platností od 16. června čínským aerolinkám lety do USA. Chtěl tak donutit Peking, aby povolil americkým leteckým dopravcům obnovení letů do Číny. Revidované nařízení amerického ministerstva dopravy snižuje s okamžitou platností na polovinu nynější čtyři lety týdně, které čínské letecké společnosti provozují do Spojených států a zpět do Číny.

Resort dopravy dále uvedl, že pokud Čína učiní další kroky ve prospěch amerických leteckých společností, je "plně připraven své nařízení znovu přezkoumat". Peking si podle něj jednostranně diktuje podmínky letecké dopravy pasažérů mezi USA a Čínou a nerespektuje práva amerických leteckých dopravců.

Americké aerolinky mohou obnovit od 8. června jeden let týdně do města podle svého výběru, což je pouhý zlomek toho, co stanovuje americko-čínská dohoda o leteckém provozu.

Nařízení se týká aerolinek Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines a Xiamen Airlines. Není jasné, které linky budou moci pokračovat v provozu.

Není též jasné, zda americké letecké společnosti přistoupí na jeden let týdně do Číny, když původně žádaly obnovení dvou až tří letů denně.

Peking uvedl, že všechny aerolinky můžou zvýšit počet mezinárodních letů do Číny na dva týdně, pokud po tři týdny za sebou nebude žádný z jejich pasažérů pozitivně testován na koronavirus.