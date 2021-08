USA již evakuovaly z Kábulu 13 000 lidí, mohou přepravit až 9000 lidí denně

Dnes USA evakuaci na několik hodin pozastavily, protože chyběla místa pro evakuované. Podle amerického zástupce citovaného agenturou AP se na letišti nahromadilo 10.000 lidí, kteří prošli kontrolou a čekali na odlet. Kvůli prostorám přeplněným těmito lidmi musela americká armáda uzavřít vstupy k letišti.

Podle stanice CNN hledají Američané další země, kam mohou evakuované dočasně přepravovat. Dosud je odváželi do Kataru, ale tamní kapacity určené asi 8000 lidem jsou nyní plné.

Redaktorka CNN Clarissa Wardová řekla, že v minulých osmi hodinách z Kábulu neodletělo žádné americké letadlo. Katar souhlasil, že přijme 8000 Afghánců vybavených speciálními imigračními vízy.

Podle CNN začnou nyní USA Afghánce přepravovat také na leteckou základnu v německém Ramsteinu. Německý ministr zahraničí Heiko Mass řekl, že se Německo s USA dohodlo, že tato základna může být využita jako tranzitní místo pro lidi z Afghánistánu, kteří žádají o ochranu USA.

Dnes oznámily Spojené arabské emiráty, že na žádost USA přijmou na deset dní 5000 evakuovaných Afghánců. "Evakuovaní přicestují do SAE z Kábulu v amerických letadlech v příštích dnech," oznámila agentura emirátů WAM.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price řekl, že USA posílají konzulární zaměstnance do Kataru a Kuvajtu, aby pomohli organizovat tranzitní místa. Dočasné přijetí Afghánců prchajících ze země nabídly také Albánie, Kosovo, Severní Makedonie a Uganda.

Podle mluvčího amerického ministerstva obrany Johna Kirbyho může americké letectvo odvézt z Kábulu 5000 až 9000 lidí denně. Podle něj pro naplnění této kapacity chybí lidé vhodní k evakuaci.

Přístup k letišti ztěžují mimo jiné kontrolní místa, která zřídilo radikální hnutí Tálibán v okolí letiště, a chaos u letiště, kam se zoufale snaží dostat stovky Afghánců, kteří ale nemají doklady pro vycestování ze země a kteří se v několika případech snažili západním vojákům předat alespoň své malé děti. Biden řekl, že jsou USA v kontaktu s Tálibánem, aby zajistily civilistům přístup k letišti.

Ve čtvrtek americké letectvo uskutečnilo z Kábulu 16 letů. Evakuovalo zhruba 350 amerických občanů. Zbytek evakuovaných představovali rodinní příslušníci Američanů, Afghánci, kteří spolupracovali s USA, a také obyvatelé ze skupin, které jsou mimořádně ohrožené násilím ze strany Tálibánu.

Podle agentury AP není jasné, kolik lidí zbývá k evakuaci. Podle dřívějších odhadů ministerstva zahraničí v zemi bylo až 15.000 Američanů a jejich rodinných příslušníků. Někteří z nich ale odjeli po vlastní ose. Není jisté, zda se stávajícím tempem podaří do 31. srpna odvézt z Afghánistánu všechny americké občany a Afghánce, kterým americké úřady chtějí umožnit vystěhování. Do konce srpna by američtí vojáci měli opustit zemi. Biden slíbil, že USA nenechají na holičkách žádného svého občana, a to i za cenu, že američtí vojáci zůstanou v Kábulu i po 31. srpnu.

Podle agentury AP se také posílil americký vojenský kontingent, který působí v afghánském hlavním městě. Na letišti je nyní přes 5000 vojáků, Biden schválil vyslání až 6000 příslušníků armády.