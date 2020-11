"Už nejsi moje matka." Hojení Ameriky v postrumpovské éře nebude snadné, píše Reuters

"Výslovně mi řekl: 'Už nejsi má matka, protože volíš Trumpa'," uvedla 41letá pečovatelka žijící v Milwaukee ve Wisconsinu. Poslední rozhovor se synem byl podle ní tak ostrý, že si není jistá, zda by se byli schopni usmířit, i pokud by Trump prohrál. "Škody už jsou napáchány. V myslích lidí je Trump monstrum. Je to smutné. Jsou lidé, kteří se mnou přestali mluvit a nejsem si jistá, že se to změní," uvedla Gomezová, která na stávajícím prezidentovi vyzdvihuje potírání nelegální migrace a zvládání ekonomiky.

Není však jediná, kdo si myslí, že spory v rodinách a mezi přáteli ohledně Trumpa bude těžké zahladit, až opustí Bílý dům, ať už to bude kdykoliv.

Agentura Reuters mluvila s americkými voliči z řad republikánů i demokratů. Jen malá část z nich se domnívá, že osobní vztahy, které narušily rozdílné pohledy na Trumpa, bude možné urovnat. Většina si myslí, že není cesty zpět.

Trump za čtyři roky v úřadu prezidenta vyvolal silné emoce u svých zastánců i odpůrců. Mnoho fanoušků chválí jeho imigrační politiku, jmenování konzervativních soudců do nejvyššího soudu, nedodržování zažitých zvyklostí či ostrou rétoriku, kterou označují za upřímnost.

Demokraté a další kritici naopak bývalého realitního developera a hvězdu reality show považují za ohrožení americké demokracie, notorického lháře a rasistu, který nezvládl pandemii covidu-19, jež si jen ve Spojených státech vyžádala na 230.000 mrtvých. Trump takovou charakteristiku své osoby označuje za lživou.

V celonárodních předvolebních průzkumech mínění Trump za svým demokratickým rivalem Joem Bidenem zaostává a lidé si začínají pokládat otázku, zda spory zapříčiněné jedním z nejvíce polarizujících prezidentů v amerických dějinách půjde narovnat, pokud by Trump prohrál.

"Bohužel, nemyslím si, že zahojení společnosti bude tak snadné, jako změnit prezidenta," domnívá se Jaime Saalová, psychoterapeutka působící v Rochester Hill v Michiganu. "Vyžaduje to čas a snahu na obou stranách," uvedla. Napětí v osobních vztazích ve Spojených státech podle Saalové vzrostlo vlivem politických, zdravotních a společenských problémů, se kterými se země aktuálně potýká. U svých klientů pozoruje, že spory o politice bývají častěji důvodem sváru se sourozenci, rodiči, tchány a tchýněmi, než mezi partnery.

Podle zářijového průzkumu Pew Research Center skoro 80 procent zastánců Trumpa a Bidena uvedlo, že má málo či žádné přátele, kteří by podporovali jiného kandidáta než oni sami. V lednu průzkum společnosti Gallup dospěl k závěru, že polarizace mezi voliči demokratů a republikánů je rekordní. Zatímco 89 respondentů z řad republikánských voličů hodnotilo působení Trumpa kladně, pouze sedm procent demokratických voličů si myslelo, že prezident odvádí dobrou práci.

"Myslím, že z odkazu Trumpa se budeme vzpamatovávat dlouho," uvedla 77letá Gayle McCormicková, která se od svého 81letého manžela Williama odloučila poté, co v roce 2016 volil Trumpa. Stále se vídají, ona však žije ve Vancouveru, on na Aljašce. Dvě z jejích vnoučat s ní nemluví, protože před čtyřmi lety volila Hillary Clintonovou. Odcizila se také svým dalším příbuzným a přátelům, kteří podporují Trumpa. Není si jistá, zda se se tyto sváry s rodinou a přáteli někdy napraví, oběma stranám je totiž hodnotový systém toho druhého zcela cizí.

Devětačtyřicetiletá demokratická volička Rosanna Guadagnová uvedla, že ji zavrhl bratr, když odmítla před čtyřmi lety podpořit Trumpa. Její bratr žil ve stejném kalifornském městě jako jejich matka. Ta loni prodělala mrtvici a zemřela o šest měsíců později. Bratr jí o tom neřekl. O smrti své matky se tak dozvěděla s třídenním zpožděním poté, co dostala e-mail od své švagrové. "Byla jsem vyloučena ze všeho, co mělo co dočinění s jejím úmrtím, bylo to zdrcující," uvedla psycholožka Guadagnová, která pracuje na Stanfordově univerzitě. Ať už volby dopadnou jakkoliv, neví, zda se s bratrem dokáže usmířit. Stále ho však prý má ráda.

Devětatřicetiletá Sarah Guthová, která je tlumočnicí ze španělštiny a žije v Denveru v Coloradu, přerušila kontakt s řadou svých přátel, kteří podporují Trumpa. Nedokázala se například smířit s tím, že hájí oddělování dětí imigrantů od jejich rodičů na hranici s Mexikem. Vadí jí také, že podporovali Trumpa i po zveřejnění nahrávek, na nichž se chlubil osaháváním žen. Guthová se svým otcem, který je příznivcem stávajícího prezidenta, po posledních prezidentských volbách nemluvila několik měsíců. Nyní jsou schopni vést rozhovor, ale vyhýbají se politickým tématům. Někteří její přátelé nedokážou akceptovat, že podporuje Bidena, podle něhož by ženy měly mít právo na potrat. "Měli jsme zásadní neshody ohledně tak základních věcí. Oběma stranám to ukázalo, že vlastně nemáme nic společného. Nevěřím, že se to v posttrumpovské éře změní," dodala.

Pětašedesátiletý Dave Wallace, který Trumpovi fandí, má optimističtější pohled na vývoj rodinných vztahů v posttrumpovské době. Bývalý obchodník s ropou, který je nyní už v důchodu a žije v Pensylvánii, uvedl, že se kvůli podpoře Trumpa dostal do sporu se svým synem a snachou. "Nenávist vůči Trumpovi mezi demokraty mě zcela udivuje," uvedl Wallace. "Myslím, že to je prostě Trump, vzbuzuje v lidech emoce. Věřím, že se míra nervozity se sníží, až budeme zase mít normálního politika, který lidi tak nevytáčí," řekl.

Profesor psychologie na Newyorské univerzitě Jay J. Van Bavel uvedl, že "politické sektářství" se stalo nejen kmenovým, ale i morálním. "Lidé nejsou ochotni dělat kompromisy, vzhledem k tomu, že Trump je jednou z nejvíce polarizujících postav v americké historii, pokud jde o základní hodnoty," uvedl.

Sedmačtyřicetiletá barmanka Jacquelyn Hammondová z Ashevillu v Severní Karolíně se svou matkou Carol, která podporuje Trumpa, přestala mluvit a snaží se svého syna od hovorů s babičkou odradit. Říká, že by ráda vztah urovnala, ale domnívá se, že to bude těžké, i pokud by Trump prohrál. Poprvé dospěla k názoru, že má narušený vztah s matkou krátce po volbách v roce 2016, když s ní jela v autě a hájila Clintonovou. Matka zastavila a řekla jí, ať si vystoupí, pokud nebude respektovat její politický názor.

Pětašedesátiletá Bonnie Coughlinová většinu svého života volila republikány, v roce 2016 se rozhodla podpořit kandidáta třetí strany. Tentokrát bude volit Bidena a dokonce uspořádala menší akci na jeho podporu u dálnice nedaleko Gilbertsville v Pensylvánii. Vyrostla v republikánské nábožensky konzervativní rodině v Missouri. Její vztahy se sestrou, otcem a některými bratranci, kteří všichni podporují Trumpa, se zhoršily. Coughlinová uvedla, že je má stále všechny moc ráda. "Koukám ale na ně jinak, protože dobrovolně podporují někoho, kdo je bezcitný a za žádných okolností nikomu neprojevuje empatii," řekla. Pokud by vyhrál Biden, nedokázali by se tím podle ní smířit.