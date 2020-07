V USA bují debata ohledně otevírání škol po prázdninách

"Demokraté si myslí, že by to pro ně bylo špatné politicky, pokud by se školy v USA otevřely před listopadovými volbami, je to ale důležité pro děti a rodiny. Možná přeruším financování, pokud neotevřou," napsal Trump na twitteru. Agentura Reuters však poznamenává, že provoz škol spadá do kompetencí jednotlivých států a místních samospráv a federální vláda poskytuje pouze doplňkové financování, které navíc putuje především školám v nejchudších oblastech. Trump navíc ani neupřesnil, jaké fondy by chtěl přestat státům vyplácet.

Prezident rovněž kritizoval doporučení amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pro znovuotevření škol jako příliš tvrdé a drahé. O několik hodin později pak viceprezident Mike Pence prohlásil, že CDC příští týden uveřejní nová doporučení. Společně s šéfem CDC Robertem Redfield pak řekli, že by se na doporučení nemělo nahlížet jako na překážku pro návrat dětí do učeben.

Pence ale také mírnil prezidentova slova, když poznamenal, že Bílý dům bude respektovat rozhodnutí státních a místních úřadů v této věci. Řekl také, že se administrativa bude především snažit úřady pobídnout k otevření škol dodatečným financováním, jež by mělo být součástí dalšího federálního pomocného rozpočtového balíčku.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!