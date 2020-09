V USA pokračují spory o to, jaká mocnost více ohrožuje volby

"To je prostě čistě nepravdivý výrok ministra spravedlnosti," řekl Schiff v neděli v rozhovoru se CNN na adresu Barra, který ve středu prohlásil, že se Čína snaží agresivněji než Rusko a Írán ovlivnit nálady v americké společnosti před volbami ve snaze dosáhnout svých cílů. "To, co Bill Barr tímto výrokem udělal, je, že naprosto uvedl v omyl americký lid," dodal demokratický kongresman.

Barrova slova přitom v pátek potvrdil Trumpův poradce O'Brien, podle nějž má Čína největší program ze všech zemí, které by chtěly do amerických voleb zasáhnout, a vede "masivní" úsilí v kybernetické sféře.

Schiff, který má jako předseda zpravodajského výboru Sněmovny lepší přístup k utajovaným informacím, než řadoví členové Kongresu, však s jejich tvrzením nesouhlasí. "Bill Barr je očividně připraven udělat cokoliv a říci cokoliv, aby pomohl Donaldu Trumpovi," řekl demokrat.

Trump se v minulosti hlasitě chlubil dobrými vztahy s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, v posledních měsících se však vztahy obou mocností dostaly na bod mrazu. Tvrdý postup vůči Pekingu, který americký prezident obviňuje mimo jiné z krádeží duševního vlastnictví a svaluje na něj odpovědnost za celosvětové rozšíření koronaviru, je přitom podle řady pozorovatelů jedním z hlavních bodů Trumpovy předvolební kampaně.

Nejvyšší činitel americké kontrarozvědky William Evanina v srpnu varoval, že se do amerických voleb snaží zasahovat Rusko, Čína a Írán. Každá z mocností má přitom jiné cíle. Moskva se podle amerických tajných služeb snaží podrazit Trumpova soka Joea Bidena a podpořit znovuzvolení současného prezidenta, Čína by zase údajně preferovala, pokud by Trump mandát neobhájil.

Někteří Trumpovi kritici přitom tvrdí, že vládnoucí administrativa dlouhodobě zlehčuje hrozbu ruského vměšování do voleb, zejména pokud tato činnost zdánlivě nahrává nynějšímu prezidentovi. Vztah Ruska a Trumpova týmu přitom doprovázejí kontroverze již od kampaně v roce 2016, do níž podle zvláštního vyšetřování Moskva zasahovala. Neprokázalo se však, že by s ruskými činiteli Trumpův tým cíleně spolupracoval.

K situaci se v pátek vyjádřil i Trumpův volební soupeř Joe Biden, který podle USA Today prohlásil, že Čína není největším ohrožením pro americké volby. Tvrzení o opaku prý neodpovídá zpravodajským informacím, které se k němu dostaly.

V podobném duchu se přes víkend vyjádřila i demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová, podle níž by ruské vměšování mohlo demokraty připravit o vítězství. "Mám jasno v tom, že se Rusko vměšovalo do volby prezidenta Spojených států v roce 2016. (...) A jsem toho názoru, že se zahraniční vměšování bude týkat i voleb v roce 2020 a že Rusko bude v první linii," dodala kandidátka.