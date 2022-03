Zelenskyj v projevu Kongresu USA žádal pomoc proti ruským letadlům

"Vyzývám vás, abyste udělali víc," prohlásil ukrajinský prezident. To, co nyní "každý den" zažívají obyvatelé ukrajinských měst, přirovnal k útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor v roce 1941 a k teroristickým útokům z 11. září 2001. "Nové balíky sankcí jsou potřeba každý týden, dokud se ruská vojenská mašinérie nezastaví," pokračoval.

"Pokud život nedokáže zastavit smrt, nevidím v něm žádný smysl. A to je můj hlavní problém jako vůdce lidu, velkých Ukrajinců, jako vůdce svého národa. Obracím se na prezidenta Bidena: Vy jste vůdce národa, vašeho velkého národa. Přeji vám, abyste byl vůdcem světa. Být vůdcem světa znamená být vůdcem míru," řekl podle CNN dále Zelenskyj.

Zelenskyj svým dnešním projevem pokračoval v sérii virtuálních vystoupení před zahraničními lídry poté, co se stejným způsobem spojil s britským či kanadským parlamentem. Američtí zákonodárci na začátku i na konci jeho vystoupení tleskali vestoje, někteří se podle reportérky deníku The New York Times při videoprojevu "slyšitelně" bránili slzám. Součástí Zelenského poselství bylo také dramatické video, které stavělo do kontrastu aktuální zkázu ukrajinských měst s tím, jak v nich život vypadal dříve.

Ukrajinský prezident před Kongresem zopakoval, že Ukrajinci ani po třech týdnech bojů vůbec nepomýšlí na kapitulaci. Apeloval však na posílení podpory ze strany USA a jejích spojenců, kteří Kyjevu dodávají zbraně i další materiál a posílají ukrajinské vládě peníze.

Zelenskyj znovu hovořil o vytvoření bezletové zóny, což ovšem Západ vytrvale odmítá kvůli obavám z přímé konfrontace mezi jednotkami NATO a ruskými silami. "Žádáme toho příliš?" tázal se prezident, přičemž navrhl i "alternativu" v podobě dodávek protileteckých systémů.

Přání by se mu mohlo brzy vyplnit, neboť vláda USA se podle amerických médií chystala ještě dnes oznámit nový balík obranné pomoci v hodnotě stovek milionů dolarů, který zahrnuje i protiletecké střely. USA už na Ukrajinu poslaly tisíce protitankových střel, granátomety nebo systémy pro monitorování vzdušného prostoru, napsala agentura AP.