Čína odsoudila "chronický rasismus" v USA, Írán vyzývá k ukončení násilí

Podle mluvčího čínského ministerstva zahraničí jsou nepokoje "znakem závažnosti problému s rasismem a policejní brutalitou ve Spojených státech". Mluvčí úřadu také porovnal současnou situaci v USA s loňskými protesty v Hongkongu, za jejichž mnohdy násilné potlačování byla Čína kritizována. "Proč Spojené státy nazývají stoupence násilí a takzvané nezávislosti Hongkongu hrdiny, ale lidi odsuzující rasismus 'výtržníky'?" poznamenal mluvčí.

Washington a Peking jsou v diplomatické roztržce kvůli Hongkongu, s nímž chtějí USA ukončit zvláštní vztah vzhledem k záměru Číny prosadit v této provincii novou bezpečnostní legislativu.

"Americkému lidu: Svět slyšel váš výkřik proti útlaku. Svět stojí po vašem boku," prohlásil mluvčí íránského ministerstva zahraničí na tiskové konferenci. "Americkým činitelům a americké policii: Zastavte násilnosti vůči vašemu lidu a nechte je dýchat," dodal s odkazem na slogan některých demonstrantů "nemůžu dýchat", což jsou slova, jež několikrát řekl George Floyd zasahujícímu policistovi před svou smrtí.

Íránský mluvčí rovněž Spojené státy obvinil z toho, že používají násilí a zastrašování uvnitř i vně své země. Vztahy Washingtonu a Teheránu jsou v posledních letech zvláště napjaté, zejména od roku 2018, kdy americký prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní jaderné dohody mezi Íránem a šesti mocnostmi a opět zavedl proti islámské republice sankce, jež mají devastující dopad na její ekonomiku.

Solidaritu s hnutím Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) při pokojném protestu vyjádřili i Novozélanďané. Okolo 2000 lidí se sešlo před americkou ambasádou v Aucklandu.

