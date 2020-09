Čína se chystá zahájit antimonopolní vyšetřování Googlu

Vyšetřování podle zdrojů v loňském roce navrhl čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies. Rozhodnutí o zahájení vyšetřování by mohlo padnout již v říjnu a mohlo by ovlivnit již tak napjaté vztahy mezi Čínou a Spojenými státy, uvedly zdroje.

Případné vyšetřování by podle zdrojů mělo prověřit obvinění, že Google by prostřednictvím svého postavení na trhu mohl způsobit "extrémní škody" čínským podnikům, jako je Huawei, které by v důsledku odnětí podpory pro systémy založené na Androidu čelily poklesu důvěry i tržeb.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa již podnikla řadu kroků proti čínským technologickým podnikům, které zdůvodnila obavami o národní bezpečnost. Mezi tyto kroky patří například zařazení společnosti Huawei na černou listinu či nařízení, aby firma ByteDance prodala aktivity své aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok ve Spojených státech. V důsledku umístění Huawei na černou listinu nemůže Google poskytovat technickou podporu novým modelům chytrých telefonů tohoto čínského podniku.

Tržby společnosti Huawei vloni o 12 miliard dolarů (278 miliard Kč) zaostaly za plánem, což představitelé podniku připisují opatřením, která proti firmě podnikly Spojené státy. Huawei se v rámci snahy o překonání závislosti na Googlu chystá v příštím roce uvést na trh vlastní operační systém pro chytré telefony s názvem Harmony.

Google se stal terčem obvinění ze zneužívání dominantní pozice na trhu také v jiných zemích. Od Evropské komise dostal v posledních letech za porušování pravidel hospodářské soutěže tři pokuty v celkové hodnotě 8,25 miliardy eur (zhruba 224 miliard Kč). Komise podnik pokutovala například za zneužívání dominantní pozice operačního systému Android.

Zdroj agentury AP nedávno uvedl, že v příštích týdnech zřejmě antimonopolní žalobu na Google podá americké ministerstvo spravedlnosti. Dodal, že pozornost ministerstva se soustředí na to, zda firma prostřednictvím své dominantní pozice v oblasti internetového vyhledávání nepotlačuje konkurenty a nepoškozuje spotřebitele.