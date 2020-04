Spekulace o původu koronaviru: Čína je podrážděná, poslala vzkaz Merkelové

"Čína podporuje mezinárodní spolupráci při předcházení epidemiím a vždy postupovala otevřeně, transparentně a zodpovědně," prohlásil na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Keng Šuang.

Německá kancléřka v pondělí apelovala na čínskou vládu, aby byla maximálně transparentní ohledně "zrodu" koronaviru.

zdroj: YouTube

Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila. Pochyby budí také čínské statistiky infikovaných lidí a obětí choroby, které Peking už několikrát výrazně revidoval.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang dnes na dotaz týkající se slov kancléřky Merkelové řekl, že jeho země a Německo spolu komunikují a v boji s pandemií spolupracují. O původu koronaviru musí podle něj rozhodnout vědci. Experti již dříve uvedli, že nový typ koronaviru se mohl rozšířit z wuchanského trhu, kde se prodávaly ryby, mořské plody, ale také různá divoce žijící zvířata.

Podle Světové zdravotnická organizace (WHO) všechny dostupné důkazy svědčí o tom, že zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 jsou netopýři z Číny. Důkazy nijak nenaznačují, že by byl virus uměle upraven nebo dokonce vyroben v laboratoři, dodala WHO.

Podezření, že koronavirus pochází z laboratoře v čínském Wu-chanu, vyslovila minulý týden americká média a poté i prezident Trump. Wuchanský institut virologie, který je podporovaný státem, už v únoru odmítl tvrzení, že byl koronavirus uměle vytvořen v jedné z jeho laboratoří.

V sobotu Trump varoval Čínu před následky, pokud pandemii způsobila vědomě. Čína toto obvinění označila za nepodložené. "Viry jsou nepřátelé lidstva a mohou se objevit v jakoukoli dobu kdekoli na světě," podotkl mluvčí čínské diplomacie na pondělní tiskové konferenci. "Čína není pachatelem či komplicem, ale obětí," dodal.

"V 80. letech byl v USA odhalen AIDS a poté se rozšířil do celého světa. Nevím, kolik lidí nemocí trpí. Obviňoval z toho USA někdo?" prohlásil Keng Šuang.

K nezávislému mezinárodnímu vyšetřování, které by objasnilo původ nového typu koronaviru a jeho rozšíření, vyzvala v neděli také Austrálie. Ministryně zahraničí Marise Payneová se připojila ke kritice Číny a řekla, že nedůvěřuje tomu, jak Čína o situaci informuje.

Pochybnosti o jednání Číny vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron. "Existují očividně věci, které se staly, a my o nich nevíme," uvedl ve čtvrtek v rozhovoru s listem Financial Times.