Co k Valentýnu? Dezinfekci. Koronavirus srazil prodejcům květin tržby

Průzkum provedený seznamovací agenturou HK Romance, kterého se zúčastnilo 572 mužů a žen, ukázal, že obyvatelé Hongkongu si od svých protějšků nejvíce přejí roušky a dezinfekční gely na čištění rukou. Toto přání vyslovilo 30 procent dotazovaných žen, zatímco 18 procent respondentek uvedlo, že by chtělo květiny. 14 procent dotazovaných žen by pak na svátek zamilovaných rádo dostalo nějaký šperk či hodinky a devět procent letenky či pobyt v hotelu.

VIDEO: 🇭🇰 The scent of flowers fills the air at a market in Hong Kong -- but business is bad and the mood is subdued with people worried about the #coronavirus outbreak #ValentinesDay pic.twitter.com/Bg04TE1AtF