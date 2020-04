Covid-19 vyostřil vztah Číny s Austrálií i s Filipínami

Filipíncům se zase nelíbí píseň, v níž se Čína chlubí pomocí poskytnutou v době šíření koronaviru, a upozorňují na agresivní chování Číny v Jihočínském moři.

Čínský velvyslanec v Austrálii Čcheng Ťing-jie varoval, že Číňané by se mohli začít vyhýbat australským výrobkům a univerzitám. "Běžní lidé" si podle něj možná rozmyslí, zda budou pít australské víno nebo jíst australské hovězí, turisté se prý dvakrát zamyslí nad tím, jestli se do Austrálie vydat. "A rodiče budou přemýšlet o tom, zda je dobrý nápad posílat děti studovat na australské univerzity," prohlásil velvyslanec v rozhovoru publikovaném v listu The Australian Financial Review.

Australská ministryně zahraničí Marise Paynová v reakci na tyto narážky uvedla, že ekonomické donucovací prostředky australská vláda nepovažuje za přiměřenou odpověď a vyzdvihla potřebu spolupráce na mezinárodní úrovni.

Filipínci zase příliš neocenili píseň s názvem Iisang Dagat ("Jedno moře"), kterou zveřejnila čínská ambasáda. Cílem písně bylo upozornit na pomoc, kterou Čína sousedním Filipínám v době koronaviru poskytuje, název se ale nelíbí mnoha Filipíncům, kteří považují čínské aktivity ve sporných vodách Jihočínského moře za agresi.

Video má být oslavou zdravotníků v přední linii z obou zemí, na záběrech se objevují čínští lékaři nebo dodávky zdravotnického materiálu z Číny včetně ochranných pomůcek a testovacích sad. Jedna z verzí videa sdíleného na YouTube nasbírala mnohem více negativních ohlasů než těch pochvalných a lidé pod nahrávku přidávají rozzlobené komentáře. Někteří kritici v komentářích uvádějí, že jsou z Vietnamu, Tchaj-wanu nebo Hongkongu. Proti videu se objevila také petice, která ho označuje za propagandu a požaduje jeho stažení.

Reakce Filipínců je dalším dokladem toho, že čínská koronavirová diplomacie naráží na historii sporů, a to především v regionu jihovýchodní Asie, kde jsou okolní země zneklidněny snahou Číny prosadit se v Jihočínském moři, jejím budováním umělých ostrovů a vojenských základen, píše Reuters.