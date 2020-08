Dvě bomby explodovaly na filipínském ostrově Jolo. 10 mrtvých, mnoho zraněných

Dvě pravděpodobně podomácku vyrobené výbušniny explodovaly v největším městě na ostrově, které je zároveň baštou militantů ze skupiny Abu Sayyafa, jež se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát (IS).

At least 9 were killed (Including 4 soldiers) and 17 injured after 2 explosions in #Jolo, #Sulu. #Philippines pic.twitter.com/4yiX86oU9H