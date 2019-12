Hongkong je zamořen jedy ze slzného plynu. Umírají ptáci, lidem hrozí rakovina

Chanová je jen jedním z mnoha hongkongských rodičů, kteří mají obavy ze škodlivých následků slzného plynu na své děti. Skupina Hongkongské matky uvedla, že za minulý týden zaznamenala 1188 stížností zahrnujících mimo jiné kožní alergie a kašel; nejmladší oběti jsou jen dva měsíce. Vyzvala proto vládu, aby zveřejnila složení slzného plynu, který policie při zásazích používá.

Během šestiměsíční hongkongské politické krize, která se vyhrotila v násilné střety mezi protestujícími a policisty, použili strážci zákona asi 10.000 kanystrů slzného plynu v prakticky každé čtvrti tohoto hustě zalidněného města.

Zdravotní poplach vyvolali mrtví ptáci, kteří se objevili v několika čtvrtích, kde byl použit slzný plyn, ale také zpráva o reportérovi informujícím o nepokojích, u nějž lékaři zjistili chlorakné - onemocnění kůže vyvolané kontaktem s dioxiny. Lidé se začínají bát, jaké škodlivé účinky může mít slzný plyn na hongkongskou populaci.

zdroj: YouTube

Vláda zatím tvrdí, že neexistují důkazy naznačující, že by slzný plyn představoval velké riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí. Odmítá nicméně zveřejnit chemické složení policií používaného plynu s odůvodněním, že by se tím ohrozila její "operační schopnost".

Podle hongkongského ministra sociálních věcí, který na toto téma ve středu hovořil v parlamentu, je slzný plyn méně nebezpečný než zapálený gril - a způsobuje jen mírné podráždění dýchacích cest a kůže. Úředník dodal, že největším zdrojem toxických dioxinů v městském ovzduší jsou hořící plastové silniční zátarasy, které zapalují protestující.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že dioxiny jsou vysoce toxické a mohou způsobovat reproduktivní a vývojové problémy, poškodit imunitní systém, narušit hormony a vyvolat rakovinu.

Doktor Kenneth Kwong, bývalý vysokoškolský učitel chemie na Čínské univerzitě v Hongkongu, uvedl, že má obzvlášť obavy z používání slzného plynu čínské výroby, který hoří při vyšší teplotě než slzný plyn vyráběný na Západě. Složky, které obsahuje - včetně chlóru, organické hmoty a kovů, se mohou změnit na vysoce toxické dioxiny.

Poté, co několik západních zemí včetně Velké Británie přestalo do Hongkongu vyvážet slzný plyn, policie v říjnu oznámila, že ho začala objednávat z Číny. Podle Kwonga se dioxiny v lidských tělech hromadí a nemohou být odstraněny. "Vláda by nám měla ukázat důkazy místo toho, aby nás nechala jen se dohadovat," uvedl.

"Neřeknou nám, jaké je složení slzného plynu a čekají, že si budeme myslet, že je všechno v pořádku. Myslí si, že jsme pitomí?" dodala Angel Chanová.