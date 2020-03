KLDR umožní odlet diplomatům, které dosud držela v karanténě

Diplomaté a zaměstnanci mezinárodních organizací budou moci odletět speciální linkou, která bude vypravena ze severokorejské metropole Pchjongjangu do ruského Vladivostoku, informoval dnes web BBC News.

Americký portál NK News specializující se na KLDR uvedl, že třicetidenní karanténa, která byla nařízena cizincům v Pchjongjangu, skončila 1. března. Diplomaté nyní smějí opouštět velvyslanectví, jejich pohyb je ale podle NK News stále značně omezen. Zakázaný mají například přístup do restaurací, obchodů, tělocvičen či hotelů.

Asi šedesátce diplomatů, kteří budou mít zájem, umožní nyní Pchjongjang odletět se severokorejskou společností Air Koryo do Vladivostoku. Let by měl být vypraven pravděpodobně v pátek, napsal server NK News. Stejné informace uvedla i japonská tisková agentura Kjódó.

Dřívější zprávy severokorejských médií uváděly, že do karantény bylo v KLDR umístěno zhruba 380 cizinců. Není přitom jasné, kolik z nich bylo diplomatů.

Severní Korea tvrdí, že zatím nezaznamenala žádný případ nákazy novým koronavirem, přestože sousedí s Čínou a Jižní Koreou, kde se nemoc COVID-19 způsobovaná virem v současné době šíří nejrychleji. KLDR v rámci přísných preventivních opatření již dříve uzavřela své státní hranice.