Kvůli covidu jsou v Asii provdávány mladičké dívky. Nevládní organizace jsou znepokojeny

Svatby dětí jsou tradicí na indonéském souostroví stejně jako v Indii, v Pákistánu nebo ve Vietnamu, ale dařilo se je vykořeňovat díky kampaním umožňujícím lepší přístup ke vzdělání a ke zdravotním službám.

Dnes je riziko jejich návratu veliké. Opatření, která měla zabránit šíření koronaviru, totiž v regionu vyvolala masivní propouštění. Mnozí rodiče tak nejsou schopni své děti uživit.

"V ohrožení je veškerý pokrok, který jsme v posledním desetiletí udělali. Sňatky dětí jsou důsledkem nerovnosti mezi pohlavími a patriarchálních struktur. Celá situace se s covidem zhoršila," prohlašuje Šipra Džhaová z asijské pobočky nevládní organizace Girls Not Brides.

