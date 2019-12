Muslimy rozlítil nový zákon. Indii zachvátila vlna násilných protestů

Střety demonstrantů s policisty si podle serveru BBC od čtvrtka vyžádaly už šest mrtvých. Indický premiér Naréndra Módí dnes vyzval občany ke klidu.

Návrh zákona o občanství, který je podle kritiků z náboženského hlediska diskriminační a ohrožuje sekulární charakter státu, předložila vláda vedená hinduistickými nacionalisty a premiérem Módím po jeho přesvědčivém vítězství v květnových volbách. Minulý týden normu schválil indický parlament.

This is the beginning of END & the End is not too far .

The people of west #Bengal are cutting #India from #WestBengal . Railways tracks being burned & destroyed, buses are burned & roads between #India & #WestBengal are blocked.#India is on a track from #IndiaToEndia pic.twitter.com/v2q9qoYK7g