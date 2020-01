Návrat gepardů do Indie? Soud dal zelenou nezvyklému experimentu

Informovala o tom BBC. Gepardi patří mezi druhy označované jako zranitelné, ve volné přírodě se jich vyskytuje už jen 7100, téměř všichni v Africe. Malá populace, čítající asi 50 jedinců, žije v Íránu. Gepardi jsou jediným velkým savcem, který byl v Indii označen za vyhynulého poté, co tato země získala nezávislost na Británii v roce 1947.

Agentura AFP uvádí, že indický nejvyšší soud v roce 2013 návrh ministerstva životního prostředí na vypuštění do přírody gepardů z Afriky zamítl s tím, že neexistuje žádná vědecká studie hovořící pro takový krok.

Věc se na několik let stala předmětem diskuze odborníků z různých zemí světa. Ti z nich, kteří se k těmto plánům staví skepticky, mají obavy, že zvířata spíše než ve volné přírodě skončí v podmínkách polosvobody v obřích zoologických zahradách. V Indii také podle nich chybí vhodné prostředí pro gepardy, dostatek kořisti a existuje velké riziko konfliktu s lidmi.

V roce 1950 byli v jedné rezervaci ve státu Uttarpradéš navráceni do přírody lvi, pytláci je však vyhubili. Nicméně ochránci přírody, kteří reintrodukci geparda podporují, tvrdí, že se k ní přistoupí jedině tehdy, když vybrané lokality budou prozkoumány co do vhodných podmínek pro život těchto šelem, kořisti pro ně i možných konfliktů s člověkem.

Gepard byl v Indii údajně naposledy spatřen v období let 1967 až 1968.