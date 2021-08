Nový Zéland má jediný případ covidu, jde do celostátní karantény

Nový Zéland vstupuje do několikadenní celostátní karantény poté, co se v největším městě Aucklandu prokázal první případ nákazy koronavirem po šesti měsících. Oznámila to dnes premiérka Jacinda Ardernová, která později upřesnila, že počet nakažených stoupl na pět. Úřady v australském státě Nový Jižní Wales varovaly, že v následujících týdnech může významně vzrůst počet případů infekce.

Aktualizováno 17.8.2021, 21:53 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK