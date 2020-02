Thajsko je otřeseno. Voják postřílel 26 lidí. Proč to udělal?

"Je to bezprecedentní čin v Thajsku," řekl dnes thajský premiér na tiskové konferenci v nemocnici ve městě Korat, kde navštívil zraněné. Novinářům též sdělil, že motivem činu byl osobní spor, který se týkal prodeje nemovitosti. Některé agentury hovoří o pozemku, podle AFP šlo o prodej domu.

"Děkuji policii a armádě, že ukončila tuto situaci. Střelec byl zabit!," napsal před tiskovou konferencí dnes na facebooku ministr zdravotnictví Anutin Čarnvirakul. Do nemocnic už v reakci na výzvu místních úřadů přijely davy lidí darovat krev.

#UPDATE The gunman who killed at least 21 and injured dozens more in a shooting rampage at a shopping mall in northeastern #Thailand has been killed by security forces.



