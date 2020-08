Pandemie koronaviru některé oblasti poznamená nenávratně. Dotkne se i vinařů

Vinaři po celé Austrálii byli kvůli celosvětové pandemii covod-19 nuceni ukončit bezplatné degustace vín, které byly nezbytnou součástí australské tradice po několik desetiletí. Zdá se, že ani po otevření svých vinných sklepů vinaři neplánují svou tradici obnovit. „Mám pocit, že v příštím roce budou bezplatné degustace spíše výjimkou než pravidlem,“ míní Andrew Thomas z vinařství Thomas Wines.

Ve vinařství Thomas Wines byla bezplatná degustace pravidlem a rozlilo se přes několik tisíc litrů vína. Degustace převážně přitahovala mladé lidi, kteří jezdili spíše za zábavou než za poznáním. Nabízel i placené degustace, které se netěšily takové oblibě, ale po uzavření v důsledku covid-19 se podle Thomase stává idea bezplatných degustací nereálná. V současné době nabízí dva druhy placených ochutnávek s nutnou rezervací. Thomas si všiml, že po zavedení pouze placené degustace se návštěvníci začali zajímat více o víno a podle jeho slov, že lidé platí za tento zážitek mu dává větší hodnotu.

Manažer Lachlan Aird značky Alpha Box a Dice McLaren Vale bezplatnou ochutnávku přirovnal k hostovi v restauraci, který vyžaduje vzorek z kuchyně ještě před objednáním jídla. Aird se domnívá, že ačkoliv je bezplatná degustace skvělá zábava, odvrací to pozornost od hlavní myšlenky vinných sklepů, kde by se jedinec měl dozvědět o příběhu vína. Již několik let uvažoval, jak povznést řemeslo a zavedl placené ochutnávky na objednání. „Rozhodně je to jiná atmosféra, než když tu bylo tolik lidí,“ uvedl Aird pro Guardian.

Australské víno je ve většině případů z jedné odrůdy. Dominantou bílých hroznů je Semillon a Chenin blanc a u červených hroznů je to Shiraz a Cabernet Sauvignon. V Evropě je ve většině vinařských oblastí běžné, že degustace ve vinných sklepech jsou placené, stejně jako v České republice.

Podle Guardian ale tradice bezplatných degustací v Austrálii začala opadat už v roce 2019. Společnost Wine Australia provedla průzkum, který ukázal, že v roce poplatky na degustaci vyžadovali vinaři v 29 % a v roce 2019 to již byla přesně polovina. Kvůli pandemii se tato tradice může vytratit úplně, a to hlavně kvůli ekonomickým důvodům. „Může to být jedna z mála dobrých věcí, které přišly kvůli covid-19,“ míní Thomas, protože podle jeho slov lidé, kteří nechtějí platit za ochutnávku by stejně nebyli dobrými zákazníky.

„Vinaři pracují neuvěřitelně tvrdě, aby se mohli podělit o svůj produkt a odborné znalosti a celoživotně bojují, aby se tato dřina odrazila v penězích,“ uvedla Kylie Whiteová, PR managerka několika vinařství. Dodala, že vinaři se nechtějí již vracet k bezplatným degustacím, protože i když mají menší návštěvnost, mají příjem mnohem vyšší než kdykoliv předtím.