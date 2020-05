Západní umění a kultura je nepřítel a "ideologický jed", varují v KLDR

"Imperialistické manévry, jejichž cílem je naše ideologická a kulturní otrava, jsou stále brutálnější a snaží se nás rozložit zevnitř tak, že ochromí naše revoluční uvědomění," napsal oficiální deník. Podle článku Západ takto způsobil rozvrat i v někdejších socialistických zemích, protože se mu podařilo dosáhnout toho, že se "mládež stala závislou na imperialisty šířeném punkovém stylu".

Text namířený proti západní popkultuře je podle The Times vzácným jevem, protože režim tím v podstatě přiznává, že není vůči zahraničním vlivům imunní. Platí to i pro vůdce Kim Čong-una, který studoval na mezinárodní škole ve Švýcarsku, mluví několika jazyky a z mnoha indicií vyplývá, že je fanouškem rockové hudby a počítačových her.

Jeho bývalí spolužáci ze Švýcarska médiím řekli, že si vzpomínají na jeho posedlost značkovými teniskami, lásku k basketbalu a náklonnost k písním německé skupiny Modern Talking. Americký basketbalista Dennis Rodman, který se s Kimem několikrát osobně setkal, novinářům popsal, že spolu poslouchali hudbu kapel Pearl Jam, Van Halen a Rolling Stones.