Ať se Polsko modlí. Bez nás by wagnerovci zasáhli Varšavu, tvrdí Lukašenko

"Wagnerovci nás začali stresovat. 'Chceme jít na Západ. Nechte nás,' říkají nám," řekl podle CNN Lukašenko během setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Petrohradu. Nyní přiznal, že o záměrech žoldáků, kteří se po neúspěšném povstání v Rusku přestěhovali do Běloruska, aby se vydali "na turné do Rzeszówa", jen vtipkoval.

"Zažertoval jsem, že si wagnerovci šeptali, že jedou na zájezd do Rzeszówa. Proč? Protože výstroj a zbraně z Rzeszówa mířily tam, kde tito wagnerovci bojovali u Bachmutu. Zemřely tam tisíce jejich chlapců. A to jim neodpustí," podle Belta běloruský prezident.

Věří, že by mu polské úřady měly poděkovat za to, že jsme "tyto bojovníky pozvali k nám". Lukašenko neupřesnil, kolik žoldáků je na území Běloruska, ale podle něj má Wagnerova skupina údajně pod kontrolou 30 000 ozbrojenců. "Ať se modlí, abychom je udrželi a zaopatřili. Jinak by bez nás infiltrovali a zasáhli Rzeszów a Varšavu, takže by nastalo peklo. Není proto třeba mě obviňovat, měli by mi poděkovat," říká Lukašenko.

Polsko a Litva přesto zvažují uzavření hranic s Běloruskem. Vedou je k tomu obavy z přítomnosti bojovníků Wagnerovy armády, kterým běloruský prezident Alexandr Lukašenko poskytl azyl v rámci dohody po neúspěšné ozbrojené vzpouře z konce června. V pátek to novinářům serveru Guardian řekl litevský ministr vnitra Arnoldas Abramavičius. „Úvahy jsou reálné. Možnost uzavření hranic existuje,“ uvedl.

Malá pobaltská země opakovaně varuje své západní spojence před možností, že by se tito žoldnéři mohli převlékat za žadatele o azyl. „Mohlo by se jednat o nějaké skupiny uprchlíků, nelegálních migrantů, kteří jsou převáděni s cílem vyvolat nějaké nepokoje,“ přiblížil šéf litevského vnitra.

Předseda polské vládnoucí strany Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczyński poznamenal, že wagnerovci nejsou v Bělorusku jen „pro zábavu“. „Jsou tam, aby vytvářeli různé druhy krizí, především zaměřené proti Polsku,“ vysvětlil s tím, že Polsko v současné době buduje obranné kapacity, aby „tyto aktivity selhaly.

Problematice wagnerovců v Bělorusku se intenzivně věnuje polská stanice TVP. Ta v úterý zdůraznila , že žoldnéři v sousední zemi nepředstavují hrozbu, dokud nejsou vybaveni těžkými zbraněmi. "Neexistuje žádný náznak, že by militanti Wagnerovy skupiny v Bělorusku vlastnili těžké zbraně nezbytné k zahájení velké ofenzívy proti Ukrajině nebo Polsku," citovala TVP Ústav pro studium války.

Napětí mezi Polskem a Běloruskem vrcholí od doby, kdy ministerstvo obrany rozhodlo o přesunu množství jednotek ze západu na východ země kvůli hrozbě plynoucí ze společného cvičení wagnerovců a běloruské armády nedaleko polských hranic. Ruský lídr Vladimir Putin mezitím Varšavě vyhrožuje, že útok na Bělorusko bude mít dalekosáhlé důsledky.