Atentát na Donalda Trumpa: Exprezident má poraněné ucho, střelec je po smrti

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) potvrdil, že šlo o pokus zabít Trumpa. „Dnes večer jsme měli něco, co nazýváme pokusem o atentát na našeho bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Je to stále aktivní místo činu,“ upozornil šéf pittsburské pobočky FBI Kevin Rojek. „Úřady horečně pracují na tom, aby se pokusily identifikovat osobu, která to udělala, a veškeré motivy, proč to bylo provedeno,“ podotkl.

Střelec byl později identifikován jako teprve dvacetiletý Thomas Matthew Crooks. „Zdroje uvedly, že Crooks byl vysazen na střeše výrobního závodu více než 130 metrů od pódia v areálu Butler Farm Show,“ napsal to server NY Post s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování.

Trumpa bezprostředně po střelbě poslalo k zemi několik agentů Tajné služby. Podle britské stanice BBC se po povstanutí „zachmuřil a zvedl ruku k pravému uchu“. Následně na své sociální síti Truth oznámil, že mu „kulka prošla horní části pravého ucha“. Krátce po ošetření dle dostupných informací nemocnici opustil.

Oběti střelby dosud nebyly identifikovány. „Zemřel jeden účastník a další dva byli těžce zraněni,“ uvedly úřady podle americké stanice CNN. „Vyrozuměli jsme řadu rodinných příslušníků, ale ti ještě neměli možnost informovat širší rodinu,“ přiblížil podplukovník George Bivens z pensylvánské státní policie. Podle dostupných informací zabitý účastník mítinku schytal ránu zezadu do hlavy, nebylo mu pomoci.

Střelec měl pálit asi ze 125 metrů vzdálené střechy a Trump patrně nebyl jeho jediným cílem, kulky se rozlétly do širšího publika. Tajná služba ho prakticky okamžitě zabila, snaha o jakékoli zadržení by ani nemohla připadat v úvahu.

Lidé byli po střelbě v šoku. „První, co mě napadlo, bylo: 'Amerika je pod útokem'. "Chytil jsem za ruce několik lidí, které jsem ani neznal. Odříkali jsme modlitbu Páně,“ popsal místní aktivista a člen republikánského výboru Corey Check.

Šokující byly hlavně první vteřiny, než se Trump zvedl a publikum pozdravil. „Nemohl jsem přestat plakat. Myslel jsem, že jsem právě viděl, jak mi před očima zabili prezidenta,“ uvedl další účastník akce, 31letý Eduardo Vargas.

Mediální expertka z Trumpova týmu na sociální síti X následně zveřejnila video, kde exprezident v New Jersey vystupuje z letadla. „Silný a odolný. Nikdy nepřestane bojovat za Ameriku,“ napsala.

Na podporu svého protikandidáta se vyjádřil prezident Joe Biden. „Jsem vděčný za zprávu, že je v bezpečí a daří se mu dobře. Modlím se za něj a jeho rodinu i za všechny, kdo byli na shromáždění, a čekám na další informace,“ napsal na sociální síti X. „Jill a já jsme vděční tajné službě, že ho dostala do bezpečí. V Americe není místo pro takový druh násilí. Musíme se sjednotit jako jeden národ a odsoudit ho,“ doplnil.

Reagoval také exprezident Barack Obama. „V naší demokracii není pro politické násilí vůbec žádné místo. I když zatím nevíme, co přesně se stalo, měli bychom si všichni oddechnout, že bývalý prezident Trump nebyl vážně zraněn, a využít tohoto okamžiku k tomu, abychom se znovu přihlásili ke slušnosti a respektu v naší politice. S Michelle mu přejeme brzké uzdravení,“ vylíčil.

Dosud poslední atentát na amerického prezidenta či exprezidenta se odehrál v březnu 1981, dva měsíce po inauguraci prezidenta Ronalda Reagana. Byl postřelen a těžce zraněn před hotelem ve Washingtonu D.C. Podle listu New York Times se střelec John W. Hinckley snažil „upoutat pozornost“ herečky Jodie Fosterové. V roce 2022 byl bezpodmínečně propuštěn.