Biden a Trudeau se zavázali společně postavit autoritářským režimům

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva příští týden navrhne Číně vytvoření "mírového klubu". Píše to dnes deník Financial Times, kterému sdělil podrobnosti o Lulově cestě do Asie brazilský ministr zahraničí Mauro Vieira. Lula se v úterý setká v Pekingu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína na konci února představila svůj plán na ukončení války na Ukrajině.