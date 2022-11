Biden i Trump se na poslední chvíli snažili získat hlasy voličů v Pensylvánii

Trump se voliče snažil přesvědčit, že vítězství republikánů v nadcházejících volbách do Kongresu je nutné, aby se zastavilo ničení země a zachránil americký sen. Biden řekl, že volby mohou být rozhodujícím okamžikem pro celou americkou demokracii.

"Pokud chcete zastavit ničení naší země a zachránit americký sen, pak toto úterý musíte volit republikány v obrovské červené vlně," řekl na předvolebním mítinku ve městě Latrobe Trump, který se netají tím, že se chce v roce 2024 ucházet o znovuzvolení prezidentem. Červená je barvou republikánů a Trump měl na mítinku červenou kravatu i charakteristickou červenou čepici s nápisem Make America Great Again (Ať je Amerika zase skvělá), což bylo Trumpovo volební heslo z roku 2016.

Trump přijel do Pensylvánie podpořit republikánské kandidáty na funkce guvernéra a senátora Pensylvánie, tedy Douga Mastriana a Mehmeta Oze. Dvaašedesátiletý Oz podle průzkumů svede velmi těsný souboj se svým rivalem Johnem Fettermanem z Demokratické strany, kterého přijel osobně podpořit nejen Biden, ale také předchozí prezident zvolený za Demokratickou stranu Barack Obama.

"Tady ve Filadelfii, místě, které je klíčové pro duši Ameriky, nyní čelíme bodu zlomu," řekl Biden, podle kterého je hlas pro demokraty hlasem pro právo žen na potrat, pro zdravotní péči a lepší kontrolu zbraní. "Hlasuje se i o pravdě a faktech a logice a rozumu a základní slušnosti. Hlasuje se o samotné demokracii - v sázce je mnoho," doplnil ho exprezident Obama.

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií. Průzkumy naznačují, že Bidenovi demokraté mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami. To by mělo zásadní dopad na Bidenovu schopnost prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post prezidenta. Otázkou také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.