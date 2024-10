Matthew Perry od něj získával smrtící ketamin. Lékař u soudu přiznal vinu

Perry, jedna z hvězd kultovního amerického sitcomu Přátelé, byl loni v říjnu nalezen mrtvý ve vířivce. Pitva odhalila vysokou koncentraci ketaminu, který se užívá proti depresi či úzkostem, v jeho krvi a stanovila ji jako příčinu smrti slavného herce.

Čtyřiapadesátiletý Chavez, který je jedním z pěti obviněných v kauze, vedl ketaminovou kliniku a látku prodal lékaři Salvadoru Plasenciovi. Ten ji následně dodal Perrymu. Chavez v přiznání uvedl, že ketamin bral ze své kliniky a také od distributora přes zfalšovaný recept.

Podle žalobců spolupracoval s oběma doktory Perryho asistent Kenneth Iwamasa. Herci v týdnech před jeho smrtí sehnal ketamin v hodnotě 50 tisíc dolarů. Lékaři si mezi sebou vyměňovali zprávy, v nichž řešili, o kolik peněz si mohou říct. "Přemýšlím, kolik ten blbec zaplatí," stálo v jedné zprávě.

Chavez si zřejmě přiznáním zajistí nižší trestní sazbu, přesto mu stále hrozí až 10 let za mřížemi, uvedla BBC. Podle právního zástupce přijal zodpovědnost za to, co se stalo, a spolupracuje s vyšetřovateli. Úřadům odevzdal pas, vzdal se i své lékařské licence. Na svobodě může zůstat do 2. dubna 2025, kdy má být vyhlášen rozsudek.