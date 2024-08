Asistent i lékaři. Ze smrti Matthewa Perryho je obviněno pět lidí

Perryho asistent spolupracoval se dvěma lékaři a dealerem, kteří pro herce pořizovali ketamin v hodnotě tisíců dolarů během několika týdnů před jeho smrtí, uvádí NYT v dokumentech předložených prokurátory soudu v Kalifornii.

"Obžalovaní využili Perryho závislosti, aby se obohatili. Věděli, že to, co dělají, je špatné a riskují velké nebezpečí pro Perryho, ale přesto to dělali," prohlásil prokurátor Martin Estrada na tiskové konferenci. Dodal, že dvě z těchto osob, včetně jednoho z obviněných lékařů, zatkli. Dva z obviněných, včetně Perryho asistenta, již přiznali svou vinu a třetí osoba souhlasila s přiznáním viny.

Obvinění čelí samostatně například za distribuci ketaminu s následkem smrti, držení metamfetaminu s úmyslem jeho distribuce a pozměňování a padělání záznamů souvisejících s federálním vyšetřováním.

Estrada dále uvedl, že obvinění si krátce po Perryho smrti vyměnili zprávy a snažili se zakrýt svou účast na dodávání ketaminu herci.

Matthew Perry, který se proslavil rolí Chandlera Binga v seriálu Přátelé, zemřel 28. října 2023 ve věku 54 let na akutní účinky ketaminu.

Policie ještě v květnu uvedla, že spolupracuje s úřadem pro kontrolu léčiv a poštovní inspekční službou na vyšetřování, proč měl Perry v těle takové množství anestetika.

Ketamin zaznamenal v posledních letech obrovský nárůst používání jako lék k léčbě deprese, úzkosti a bolesti, připomíná AP. Lidé blízcí Perrymu vyšetřovatelům řekli, že podstupoval infuzní léčbu právě touto látkou. Na základě pitvy bylo zjištěno, že v jeho krvi byla látka v množství, které se používá při celkové anestezii během operace.

Soudní lékař však uvedl, že Perry obdržel v rámci léčby ketamin naposledy přibližně týden a půl před svou smrtí a látka se obvykle metabolizuje během několika hodin. Proto tato dávka nemohla být příčinou jeho smrti.

Perry roky bojoval se závislostí, která začala již během jeho působení v seriálu Přátelé, když se stal jednou z největších televizních hvězd své generace.